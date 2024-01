Eva, fiica de 8 ani a cuplului Andra - Cătălin Măruță, este vedeta noului film care a apărut pe piață la începutul anului 2024 și care se află deja în fruntea box-office-ului românesc.

„Tati Part-Time” este filmul în care Eva Măruţă joacă alături de actorul Alex Bogdan. Comedia este regizată de BRomania (Matei Dima) şi Letiţia Roşculeţ.

Din păcate, puștoaica Eva a devenit ținta a numeroase critici pe rețelele sociale, care i-au făcut pe părinții Cătălin Măruță și Andra să reacționeze la rândul lor.

De asemenea, părinții Evei Măruță au fost criticați de o cunoscută TikTokeriță, Donatella, pentru faptul că își lasă fata să folosească produse de îngrijire a pielii.

„Am văzut și eu tot scandalul cu Eva Măruță, că a apărut în filmul acela finanțat de Măruță. Sincer, nu mă interesează asta. Dar au început să-mi apară pe For You foarte multe videoclipuri cu Eva, și cel mai tare m-a șocat ăsta. Cum o fetiță de 6-8 ani, câți ani are, își dă cu retinol pe față, are skincare routine.

Pe mine m-a șocat, m-a dezintegrat, cum e posibil să faci așa ceva, să-ți lași copilul să folosească retinol pe față la vârsta de opt ani. Nu că este needucată, este răsfățată până la nivelul o mie. Și nu e un lucru bun să fii răsfățat în felul acesta.

Ai mei îmi cumpărau păpuși Barbie, dar nu m-au lăsat să beau suc toată viața mea și mă bucur pentru asta. Mă bucur că nu m-au lăsat să beau Cola la vârsta de 8 ani”, a spus TikTokerița Donatella, conform România TV.

Ads