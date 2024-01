"Băieții aruncau cu pietre după mine!" Mărturia prezentatoarei care a trăit experiența Evei Măruță

Apariția Evei Măruță în filmul "Tati part-time" a depășit sfera lumii artistice și a generat o serie întreagă de comentarii pro și contra.

Fosta prezentatoare Digi24, acum la matinalul DigiFM, Oana Zamfir, a dezvăluit că a trecut printr-o experiență similară, în urma căreia a avut foarte mult de suferit.

"În 1997 mi-am înscris părinții la un concurs televizat foarte popular la vremea respectivă. Te uiți și câștigi - premia concurentul care urmărise și reținuse cât mai multe detalii din emisiunile, filmele și serialele care erau difuzate pe parcursul unei săptămâni la celebrul post de televiziune. Era vacanța de vară, aveam 10 ani și îmi petreceam mult timp în fața televizorului. Când a apărut un promo că se fac înscrieri pentru familii, am notat numărul de telefon, am găsit o scuză să fug până la bunica (singura care avea telefon fix) și i-am înscris pe ai mei la emisiune. Când tata a fost anunțat că cineva de la București a sunat să ne cheme la preselecție pentru „Te uiți și câștigi”, să cadă din picioare. Era iulie, o căldură de storceai hainele de pe tine, iar noi veniserăm în echipă, mama, tata și copilul, în Bucureștiul încins la preselecția la care fuseserăm chemați. Când am fost întrebată ce vreau să mă fac când ajung mare, am zis actriță și nu m-au mai putut opri din vorbit, căci aveam multe de zis, vorba aia, multe filme văzute, personaje preferate, prințese de jucat, ați înțeles ideea. Am luat preselecția și am fost anunțați că vom filma emisiunea în câteva săptămâni, urmând ca ediția cu noi să deschidă noua grilă de toamnă. Dând filmul pe repede-nainte, am mers, am câștigat aproape toți banii din concurs, a fost ca un vis din care nu îmi venea să mă mai trezesc. La 10 ani, eu, o fetiță din provincie, câștigasem marele premiu al unui concurs difuzat la o televiziune națională. Îmi amintesc că eram atât de fericită, încât, pe drum, înapoi spre casă, am rugat-o pe mama să mă lase să dau o petrecere cu toți copiii de pe scară și prietenii mei din cartier. Ai mei au fost de acord. Erau și ei fericiți și făceau deja planuri. Îmi amintesc că din acei bani, vreo 10 milioane (erau mulți în ’97), au cumpărat prima mașină de spălat automată și viața mamei s-a ușurat considerabil.

Ads

Visam cu ochii deschiși cum o să fiu, măcar pentru o zi, iubită și lăudată de copiii de pe scară și din clasă. Eram un copil căruia nu îi păsa decât de părerea prietenilor ei din cartier și de la școală. Nu mă visam vedetă națională. Înțelegeam, în sinea mea, că a fost one time only, că a fost o dată și gata. Poate tocmai de aceea, speram că voi fi primită cu flori și aplauze la întoarcerea acasă. Asta visam meu.

Știți ce s-a întâmplat în realitate? Am fost alergată cu pietre prin jurul blocului de băieții arțăgoși specialiști în bullying. La prima ieșire la joacă în jurul blocului, mi-am luat pietre în picioare de la copiii care m-au hulit că mă cred vedetă. Îmi amintesc că nici vecinii nu au fost foarte încântați după ce ne-au văzut la televizor. Am suferit foarte tare și îmi amintesc că nu am vorbit cu părinții mei despre asta. Ba mai mult, imediat după ce m-am întors de la emisiune, am luat și primul 4 din viața mea de elev. Deși știa foarte bine că lipsisem motivat o săptămână de la școală, doamna învățătoare mi-a dat lucrare la istorie în prima oră după ce am revenit la cursuri. Nu am știut lecția, o premieră pentru mine. Am luat 4, nota pe care nu o voi uita niciodată. M-am descurajat. Țin minte că am regretat sincer că mi-am înscris părinții la concurs, că am apărut la televizor, că îndrăznisem să fiu diferită de cei din jurul meu. M-am simțit pedepsită, exclusă, simțeam că dintr-o dată nu mai aparțineam de lumea mea", a dezvăluit ea pe platforma online republica.ro.