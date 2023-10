Opt aeroporturi din Franța au fost nevoite să evacueze miercuri din motive de securitate, scrie CNN.

VIDEO

Aeroportul Beauvais de lângă Paris a declarat că a fost evacuat „în urma unei amenințări anonime primite de mai multe hub-uri franceze”. Aeroportul a spus ulterior că este în proces de redeschidere.

Six airports in France have been evacuated due to threats of terrorist attacks.

The airports of Toulouse, Nice, Lille, Nantes and Lyon have been evacuated. pic.twitter.com/lGphm03Ydd