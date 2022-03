Autoritățile din Mariupol au transmis luni, 14 martie, că peste 160 de vehicule au reuşit să părăsească printr-un coridor umanitar oraşul asediat de forţele ruse şi separatişti proruşi.

Coloana de vehicule particulare s-a îndreptat spre Berdiansk, un oraş ucrainean ocupat de trupele ruse în regiunea Zaporojie, potrivit Reuters.

Agenţia de presă AFP, care citează contul Telegram al primăriei Mariupol - port strategic de la Marea Azov-, relatează că această coloana de vehicule a putut să plece începând cu 13.00 (11.00 GMT) pe o rută ce leagă Mariupol de oraşul Zaporojie.

