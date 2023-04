Statele Unite au anunţat că şi-au evacuat personalul ambasadei din Sudan, dar evacuările planificate de alte câteva ţări păreau să se confrunte cu probleme duminică, 23 aprilie, pe fondul luptelor dintre facţiunile militare rivale care au declanşat o criză umanitară în a treia ţară ca mărime din Africa, relatează Reuters.

Armata din Sudan şi grupul paramilitar Rapid Support Forces (RSF) s-au acuzat reciproc de atacarea unui convoi de cetăţeni francezi, ambele spunând că un francez a fost rănit. Ministerul de Externe al Franţei, care declarase anterior că evacuează personalul diplomatic şi cetăţenii, nu a comentat aceste informaţii.

Today, on my orders, the United States military conducted an operation to extract U.S. Government personnel from Khartoum in response to the situation in Sudan.

I am grateful for the commitment of our Embassy staff and the skill of our service members who brought them to safety.