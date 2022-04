A început evacuarea civililor din oţelăria Azovstal din Mariupol. 20 de femei și copii au fost salvați VIDEO

Un număr mic de civili au fost evacuaţi, sâmbătă, din oţelăria Azovstal din Mariupol, după o încetare a focului, potrivit unui comandant din Regimentul Azov, unul dintre soldaţii ucraineni blocaţi în uzină, transmite CNN.

Comandantul adjunct al Regimentului Azov, căpitanul Svyatoslav Palamar, a declarat că încetarea focului, care ar fi trebuit să înceapă la ora locală 6 dimineaţa, a nceput multe ore mai târziu. "De la ora 6 dimineaţa, am aşteptat sosirea convoiului de evacuare, care a ajuns abia la ora 18:25", a afirmat el.

"Am adus 20 de civili la punctul de întâlnire convenit, pe care am reuşit să îi salvăm de sub dărâmături. Este vorba de femei şi copii. Sperăm că aceşti oameni vor merge la destinaţia convenită, care este Zaporojie, teritoriu controlat de Ucraina", a mai afirmat declarat Palamar.

"Deocamdată, operaţiunea de salvare este în curs de desfăşurare, condusă de militarii de la Azov - salvăm civilii de sub dărâmături", a adăugat el, într-un mesaj video pe canalul Telegram al regimentului.

"Sperăm că acest proces va fi extins în continuare şi vom reuşi să evacuăm cu succes toţi civilii", a adăugat comandantul adjunct.

Ads

"În ceea ce priveşte răniţii - acei oameni care au nevoie de îngrijiri medicale urgente - nu ne este clar de ce nu sunt evacuaţi şi nu se discută despre evacuarea lor pe teritoriul controlat de Ucraina", a mai afirmat el.

"Subliniez că cerem să se garanteze evacuarea nu doar pentru civili, ci şi pentru militarii noştri răniţi care au nevoie de îngrijiri medicale", a mai spus militarul.

TASS, agenţia de ştiri de stat a Rusiei, a transmis mai devreme în cursul zilei de sâmbătă că un grup de civili a părăsit uzina siderurgică - 25 de persoane, inclusiv şase copii cu vârsta sub 14 ani. CNN a precizat că nu poate verifica în mod independent informaţia TASS.

Ads

Se crede că în interiorul oţelăriei se află sute de persoane, inclusiv zeci de răniţi din timpul unui bombardament intens al Rusiei din ultimele săptămâni. Cele mai recente imagini din satelit ale uzinei arată că multe dintre clădirile sale au fost reduse la stadiul de ruine.

Apărătorii uzinei Azovstal au declarat că atacurile de miercuri seară au lovit spitalul improvizat din interiorul complexului, ceea ce a mărit considerabil numărul răniţilor.

Fii la curent cu cele mai noi informații LIVE despre războiul din Ucraina

Ads