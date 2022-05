Președintele Zelenski şi Crucea Roşie confirmă începerea evacuării civililor de la combinatul Azovstal din Mariupol

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunţat duminică evacuarea unui prim grup de 100 de civili din oţelăria Azovstal a oraşului Mariupol asediată de trupele ruse, relatează agenţiile AFP şi EFE.

”Evacuarea civililor din Azovstal a început. Un prim grup de circa 100 de persoane se îndreaptă spre teritoriul controlat (de Ucraina). Mâine îi vom primi la Zaporojie”, a scris pe Twitter preşedintele ucrainean.

Comitetul Internaţional al Crucii Roţii a confirmat de asemenea că operaţiunea de evacuare a civililor de la Azovstal este în desfăşurare şi că Organizaţia Naţiunilor Unite (ONU) este implicată în această operaţiune, relatează agenţia DPA.

Potrivit surselor ucrainene, la combinatul siderurgic Azovstal, ultimul punct ucrainean de rezistenţă la Mariupol, se află cel puţin 500 de civili şi circa o mie de combatanţi ai regimentului Azov, unitatea de extremă dreapta integrată în armata ucraineană. În buncărele combinatului se mai află circa 500 de răniţi, soldaţi şi civili, fără acces la tratament medical şi cu rezerve de apă şi alimente pe sfârşite.

Evacuation of civilians from Azovstal began. The 1st group of about 100 people is already heading to the controlled area. Tomorrow we’ll meet them in Zaporizhzhia. Grateful to our team! Now they, together with #UN, are working on the evacuation of other civilians from the plant.