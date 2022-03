Aproximativ 2.000 de oameni din orașul Irpin au fost evacuați. Primar: ”O familie a murit” VIDEO

Irpen, un oraș lângă Kiev, este în prezent evacuat. Circa 2.000 de oameni au părăsit localitatea în două ore, scrie presa din Ucraina.

Aproximativ 2.000 de oameni au reușit să plece din Irpin, un oraș de lângă Kiev unde conflictul ruso-ucrainean durează deja de șase zile, anunță pe Twitter agenția de știri Nexta Live.

Primarul din Irpin, Oleksandr Markushin a declarat pentru kyivindependent.com că 8 oameni, inclusiv copii, au murit când s-a încercat evacuarea orașului cu ajutorul autobuzelor.

”O familie a murit. (...) în fața ochilor am văzu cum și-au pierdut viața doi copii mici și doi adulți”, declară primarul din Irpin, potrivit CNN.

