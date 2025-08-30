Locuitorii evacuați din Amara se pot întoarce la casele lor. Furnizarea de apă, electricitate și gaz se va relua treptat

Locuitorii evacuați preventiv din Amara, din zona erupției care a produs un incendiu de proporții, se pot întoarce în locuințe, dar sunt sfătuiți să aerisească bine imobilele, potrivit IGSU.

Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Ialomița a decis că, sâmbătă, începând cu ora 10:00, locuitorii evacuați din zonele afectate se pot întoarce la domiciliile lor.

„În prezent, incendiul este lichidat, erupția nu mai este vizibilă la gura puțului. În urma măsurătorilor efectuate de către echipajul CBRN, nu au fost identificate substanțe toxice care ar putea pune în pericol atât forțele de intervenție, cât și populația. Pompierii rămân în continuare în dispozitiv pentru supravegherea zonei.”, transmite IGSU.

De asemenea, operatorii economici care furnizează energie electrică, apă și gaz vor relua treptat serviciile, în funcție de posibilitățile tehnice.

”Garda Națională de Mediu – Comisariatul Județean Ialomița și Agenția Națională pentru Resurse Minerale vor constitui o echipă comună de verificare, care va activa timp de o lună în perimetrul afectat, în timp ce Primăria Amara, prin componenta Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență, va asigura monitorizarea permanentă până la finalizarea lucrărilor, iar Inspectoratul pentru Situații de Urgență Ialomița va menține în permanență o autospecială de lucru cu apă și spumă, dotată cu echipamente pentru măsurarea concentrațiilor de gaze toxice și substanțe periculoase în atmosferă, cu precizarea că dispozitivul se poate modifica în funcție de necesitate”, a transmis Prefectura Ialomița, într-un comunicat de presă.

În același context, Poliția Locală Amara va interveni pentru siguranța zonei până la revenirea la starea de normalitate.

Primăria Amara, împreună cu Consiliul Județean Ialomița, va identifica operatorul economic care va efectua lucrările de punere în siguranță și sigilare a infrastructurii afectate.

Autoritățile îndeamnă persoanele care se întorc acasă să aerisească fiecare încăpere pentru a preveni acumularea de gaz.

