Locuitorii evacuați din Amara se pot întoarce la casele lor. Furnizarea de apă, electricitate și gaz se va relua treptat

Autor: Grigore Dobritoiu
Sambata, 30 August 2025, ora 11:18
102 citiri
Locuitorii evacuați din Amara se pot întoarce la casele lor. Furnizarea de apă, electricitate și gaz se va relua treptat
Captura video FB IGSU

Locuitorii evacuați preventiv din Amara, din zona erupției care a produs un incendiu de proporții, se pot întoarce în locuințe, dar sunt sfătuiți să aerisească bine imobilele, potrivit IGSU.

Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Ialomița a decis că, sâmbătă, începând cu ora 10:00, locuitorii evacuați din zonele afectate se pot întoarce la domiciliile lor.

„În prezent, incendiul este lichidat, erupția nu mai este vizibilă la gura puțului. În urma măsurătorilor efectuate de către echipajul CBRN, nu au fost identificate substanțe toxice care ar putea pune în pericol atât forțele de intervenție, cât și populația. Pompierii rămân în continuare în dispozitiv pentru supravegherea zonei.”, transmite IGSU.

De asemenea, operatorii economici care furnizează energie electrică, apă și gaz vor relua treptat serviciile, în funcție de posibilitățile tehnice.

”Garda Națională de Mediu – Comisariatul Județean Ialomița și Agenția Națională pentru Resurse Minerale vor constitui o echipă comună de verificare, care va activa timp de o lună în perimetrul afectat, în timp ce Primăria Amara, prin componenta Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență, va asigura monitorizarea permanentă până la finalizarea lucrărilor, iar Inspectoratul pentru Situații de Urgență Ialomița va menține în permanență o autospecială de lucru cu apă și spumă, dotată cu echipamente pentru măsurarea concentrațiilor de gaze toxice și substanțe periculoase în atmosferă, cu precizarea că dispozitivul se poate modifica în funcție de necesitate”, a transmis Prefectura Ialomița, într-un comunicat de presă.

În același context, Poliția Locală Amara va interveni pentru siguranța zonei până la revenirea la starea de normalitate.

Primăria Amara, împreună cu Consiliul Județean Ialomița, va identifica operatorul economic care va efectua lucrările de punere în siguranță și sigilare a infrastructurii afectate.

Autoritățile îndeamnă persoanele care se întorc acasă să aerisească fiecare încăpere pentru a preveni acumularea de gaz.

O pungă de gaz a explodat în Amara
Locuitorii evacuați din Amara se pot întoarce la casele lor. Furnizarea de apă, electricitate și gaz se va relua treptat
11:18 - Locuitorii evacuați din Amara se pot întoarce la casele lor. Furnizarea de apă, electricitate și gaz se va relua treptat
Locuitorii evacuați preventiv din Amara, din zona erupției care a produs un incendiu de proporții, se pot întoarce în locuințe, dar sunt sfătuiți să aerisească bine imobilele, potrivit...
Explozie în Amara: Incendiul izbucnit după erupția unei pungi cu gaz a fost stins în totalitate
07:59 - Explozie în Amara: Incendiul izbucnit după erupția unei pungi cu gaz a fost stins în totalitate
Pompierii au reușit să stingă incendiul din localitatea Amara și anunță că erupția nu mai este vizibilă la gura puțului. Echipajele rămân în zonă. ISU Ialomița a anunțat,...
ISU București-Ilfov a trimis la Amara autospeciala pentru transportul roboților, după explozia pungii de gaz. Reacția lui Raed Arafat: "E mai sigur să iasă gazul și să rămână aprins"
Ieri, 23:03 - ISU București-Ilfov a trimis la Amara autospeciala pentru transportul roboților, după explozia pungii de gaz. Reacția lui Raed Arafat: "E mai sigur să iasă gazul și să rămână aprins"
Autospeciala transport roboți de la ISU București-Ilfov a fost trimisă la Amara pentru eficientizarea misiunii de la fața locului, a informat vineri seară, 29 august, Inspectoratul pentru...
UPDATE Explozie la Amara: Punga de gaz descoperită în timpul unor lucrări a sărit în aer / 270 de evacuați / "S-ar părea că a fost o scânteie în interior" VIDEO
Ieri, 22:05 - UPDATE Explozie la Amara: Punga de gaz descoperită în timpul unor lucrări a sărit în aer / 270 de evacuați / "S-ar părea că a fost o scânteie în interior" VIDEO
O explozie s-a produs, vineri seară, 29 august, la Amara, în locul în care o pungă cu gaze formată în subteran a fost atinsă în timp ce se executau lucrări de foraj pentru amenajarea unei...
UPDATE Este pericol de explozie în Amara. În timpul unor lucrări de forare a fost descoperită o pungă de gaz. 100 de oameni au fost evacuați VIDEO
Ieri, 17:56 - UPDATE Este pericol de explozie în Amara. În timpul unor lucrări de forare a fost descoperită o pungă de gaz. 100 de oameni au fost evacuați VIDEO
Este pericol real de explozie în orașul Amara din județul Ialomița. Autoritățile locale și reprezentanții ISU au intrat în alertă după ce, în urma unor lucrări de forare a fost...
#evacuati, #furnizare energie electrica, #explozie amara punga de gaz , #stiri sociale
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Americanii n-au stat pe ganduri: cum au numit-o pe Jaqueline Cristian, dupa ce le-a eliminat doua favorite la US Open
Digi24.ro
VIDEO Panica in timpul unei curse Londra-Bacau, dupa ce un geam spart din avion a fost lipit cu scotch: "Unul simplu, la 2 lei"
DigiSport.ro
Gigi Becali a pus banii pe masa, Ioan Varga a dat raspunsul pe loc! Negocieri finale pentru transferul lui Louis Munteanu

Ep.120 - Războaie în următorii 5 ani...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Locuitorii evacuați din Amara se pot întoarce la casele lor. Furnizarea de apă, electricitate și gaz se va relua treptat
  2. Atac rusesc de amploare asupra Ucrainei. Zaporojie, lovit în plin: 1 mort, 24 de răniți, inclusiv copii. Polonia ridică avioane de luptă VIDEO
  3. Vizită „fără precedent” a lui Putin la Beijing. Ce urmăresc Moscova și Beijingul într-un moment critic pentru războiul din Ucraina
  4. Un consilier local din Aiud, care a renunțat din „solidaritate” la indemnizația sa, a omis să spună că are poprire pe bani
  5. Bătaie cu pumnii în fața unei săli de pariuri după o neînțelegere mai veche. Agresorul i-a luat victimei telefonul mobil
  6. De ce a durat 13 ore intervenția polițiștilor în cazul bărbatului din Otopeni, acuzat că l-a ucis pe copilul iubitei sale. Suspectul a fost reținut
  7. Ce pedeapsă riscă puștiul violent care a agresat un livrator asiatic
  8. Aglomerație la ieșirea din țară prin Giurgiu, din cauza lucrărilor la Podul Prieteniei. Ce puncte de frontieră alternative au șoferii
  9. Administrația Trump taie ajutoare internaționale de 4,9 miliarde de dolari. Risc crescut de „shutdown” în septembrie, avertizează democrații
  10. Liderul din Coreea de Nord a promis ”o viață frumoasă” familiilor ”martirilor” care au murit în războiul din Ucraina