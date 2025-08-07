Evadare spectaculoasă din Coreea de Nord. Metoda inedită prin care un bărbat a reușit să treacă granița maritimă spre Sud

Bărbatul a reușit să evadeze din regimul comunist impus de liderul nord-coreean FOTO:X/@TweeterAlliss

Într-un gest disperat de evadare din regimul nord-coreean, un bărbat a traversat înot granița maritimă către Coreea de Sud, folosind bucăți de polistiren pe post de plută. Incidentul, petrecut în estuarul râului Han, scoate în evidență riscurile extreme la care se expun cei care aleg să fugă din Nord, dar și rarele cazuri în care reușesc să ajungă direct în Sud.

Evadarea a avut loc în noaptea de 30 spre 31 iulie în estuarul râului Han, care marchează granița în vestul Coreei, în apropierea insulei Ganghwa, a informat statul major sud-coreean. Insula se află, în unele locuri, la mai puțin de 2 km de malul nord-coreean al estuarului. „Militarii au identificat individul aproape de graniță, în mijlocul râului”, le-a explicat jurnaliștilor un oficial din armată.

Conform presei sud-coreene, bărbatul, agățat de bucăți de polistiren ca de o plută, a cerut ajutor militarilor făcând semne.

Un ofițer i-a strigat atunci: „Noi suntem Marina Republicii Coreea. Vrei să dezertezi în Coreea de Sud?” și a primit un răspuns afirmativ.

Operațiunea de salvare, deosebit de delicată, a durat aproximativ zece ore și s-a încheiat pe 31 iulie, în jurul orei locale patru dimineața. Conform ministerului apărării sud-coreean, fugarul a confirmat, ulterior, intenția de a dezerta.

Evadările directe prin granița intercoreeană, puternic supravegheată și minată, sunt rare. Majoritatea refugiaților nord-coreeni care ajung în Coreea de Sud trec prin China și apoi prin una sau mai multe alte țări terțe precum Laos, Thailanda sau Mongolia.

Nord-coreenii care reușesc să fugă în Coreea de Sud sunt, în general, reținuți de serviciile secrete din Seul timp de mai multe săptămâni pentru verificări și interogatorii.

