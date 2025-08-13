De ce ar fi evadat deținutul periculos de la Penitenciarul Mărgineni. Motivul ține de iubita lui VIDEO

De ce ar fi evadat deținutul periculos de la Penitenciarul Mărgineni FOTO IPJ Dâmbovița

Ion Miloșiu, bărbatul de 32 de ani, condamnat la cinci ani și zece luni de închisoare pentru act sexual cu un minor, care a evadat de la punctul de lucru interior al Penitenciarului Mărgineni, județul Dâmbovița, a fost prins. El era în localitatea natală.

Individul lucra în bucătăria închisorii și a reușit să escaladeze unul dintre zidurile lăsate nesupravegheate de gardieni. S-a bucurat de libertate doar 16 ore pentru că a fost prins de polițiști în comuna Vărbilău din județul Prahova, se ascundea în podul unei case.

„Polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Prahova, împreună cu colegii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Dâmbovița și jandarmi din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean Prahova, au desfășurat activități specifice pentru depistarea unui bărbat de 32 de ani din județul Prahova, privat de libertate, care, la data de 12 august a.c., a evadat din Penitenciarul Mărgineni. Pe parcursul misiunii, forțele de ordine au acționat în regim continuu, desfășurând verificări în teren, descinderi în imobile, filtre rutiere și căutări în zonele împădurite, pentru a restrânge aria de deplasare a fugarului și a-l localiza cât mai rapid”, a anunțat miercuri, 13 august, Inspectoratul Județean de Poliție Prahova.

Potrivit unor surse, bărbatul s-ar fi decis să evadeze după ce ar fi aflat că iubita lui ar avea o relație cu un fost coleg al său de celulă, eliberat între timp, scrie observatornews.ro.

