Alertă după ce un bărbat a evadat din spitalul de psihiatrie. A fost internat forțat după ce a hărțuit o tânără pentru care făcuse o obsesie

Autor: Daniel Groza
Vineri, 22 August 2025, ora 11:06
Alertă după ce un bărbat a evadat din spitalul de psihiatrie. A fost internat forțat după ce a hărțuit o tânără pentru care făcuse o obsesie
Polițiștii au intrat în alertă după evadarea individului Foto: Facebook/Poliția Capitalei

Un bărbat de 33 de ani, internat împotriva voinței pe secția de psihiatrie a Spitalului Județean Bistrița după ce hărțuise o tânără protejată prin ordin de restricție, a fugit de la spital. Polițiștii, ajutați de voluntari, l-au prins după o zi de căutări, înainte să pună în pericol pe cineva.

Polițiștii au intrat în alertă, după ce bărbatul de 33 de ani a dispărut din unitatea medicală. Individul era internat pe secția de psihiatrie a spitalului împotriva voinței sale, după o decizie a magistraților. Acesta a hărțuit în repetate rânduri o tânără, iar fata a obținut un ordin de protecție, arată Observator.

Bărbatul de 33 de ani făcuse o obsesie pentru fată, încă de pe vremea când aceasta era minoră.

"Se tem oamenii că zic: bă, îmi dă foc! Unui nebun nu îi poți face nimic", spune un sătean din aceeași localitate cu individul.

"Un pacient în vârstă de 33 ani a părăsit în această dimineață, în jurul orei 7:40, salonul în care se afla în momentul în care doi infirmieri au intrat pentru a face curățenie. Personalul a sesizat imediat lipsa pacientului", a declarat Camelia Strungari, reprezentant al Spitalului Clinic Județean de Urgență Bistrița.

Polițiștii, ajutați de voluntari, au reușit să-i dea de urmă înainte să își pună planul în aplicare. Acesta va fi prezentat în fața magistraților cu propunere de prelungire a ordinului de protecție.

