Un deținut periculos a evadat din curtea IPJ Dolj. Polițiștii fac apel la populație să sune la 112 dacă este văzut. Era reținut pentru jaf armat

Autor: Adrian Zia
Joi, 09 Octombrie 2025, ora 21:36
271 citiri
Un deținut periculos a evadat din curtea IPJ Dolj. Polițiștii fac apel la populație să sune la 112 dacă este văzut. Era reținut pentru jaf armat
Un deținut periculos a evadat din curtea IPJ Dolj FOTO Facebook/Oltenia 3TV

Este alertă în Craiova după ce un deținut periculos a evadat din curtea IPJ Dolj. Acesta a fugit de sub escorta poliției. Bărbatul, în vârstă de 27 de ani, era reținut în baza unui mandat european de arestare pentru jaf armat.

Deținutul se afla în curtea Inspectoratului de Poliție Județean Dolj când a reușit să evadeze. Acum, oamenii legii face apel la oameni să sune la 112 dacă îl văd și îi avertizează ca, în niciun caz, să nu încerce să se apropie de acesta, scrie antena3.ro.

"În urmă cu puțin timp, un deținut periculos aflat în custodia CRAP Dolj (Centrul de Reținere și Arest Preventiv) a evadat din curtea Inspectoratului de Poliție Județean Dolj. Potrivit primelor informații, bărbatul ar fi profitat de un moment de neatenție al escortelor și ar fi reușit să sară gardul instituției, dispărând în direcție necunoscută.

"Individul este considerat periculos", a transmis și Poliția Română. Acesta ar fi reușit să se facă nevăzut pe o stradă din apropierea sediului IPJ Dolj.

În acest moment, forțe masive de polițiști, jandarmi și echipaje de la Serviciul pentru Acțiuni Speciale s-au mobilizat în zona centrală a orașului și la ieșirile din Craiova pentru a-l găsi.

"Forțe de ordine din Craiova și localitățile limitrofe au fost mobilizate pentru capturarea lui, iar polițiștii fac apel la populație: nu încercați să vă apropiați de persoană, ci sunați imediat la 112 dacă o vedeți!", a mai precizat Poliția Română.

La momentul evadării, individul purta un tricou alb și pantaloni negri. Evadatul are 1,90 m, constituție atletică, ochi căprui, păr șaten tuns scurt și poartă barbă.

Autoritățile fac apel la populație: dacă cineva observă o persoană suspectă care corespunde semnalmentelor bărbatului evadat, să sune imediat la 112 și să nu încerce sub nicio formă să intervină pe cont propriu, relatează presa locală.

Italieni veniți în vacanță de furt calificat în țara noastră. Doi dintre ei aveau acte românești falsificate
Italieni veniți în vacanță de furt calificat în țara noastră. Doi dintre ei aveau acte românești falsificate
Trei cetăţeni italieni au fost reținuți pentru furtul unei mașini în România, iar doi dintre ei aveau asupra lor și acte false românești. Cei doi bărbați și o femeie veniseră în...
Trotinetele și bicicletele electrice, conduse doar cu permis. Un proiect de lege prevede și o nouă categorie specială pentru aceste mijloace de transport
Trotinetele și bicicletele electrice, conduse doar cu permis. Un proiect de lege prevede și o nouă categorie specială pentru aceste mijloace de transport
În acest moment, pentru a folosi trotineta sau bicicleta electrice, o persoană trebuie să aibă mai mult de 14 ani. Un proiect de lege depus în Parlament prevede că cei care folosesc...
#evadare, #evadat periculos craiova, #IPJ Dolj , #politie
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
"Profesore, ce masina ai?". Radu Paraschivescu l-a lasat "masca" pe Ilie Dumitrescu si si-a explicat alegerea: "M-am obisnuit"
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
Si-au aflat pedeapsa, dupa ce au fost prinse ca au furat din aeroport

Ep. 140 - Ministrul Apărării vrea ca Armata să...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Trump, critică brutală pentru o reporteră CNN în timp ce aceasta punea o întrebare. "E una dintre cele mai slabe pe care le veți vedea vreodată" VIDEO
  2. Donald Trump se laudă că tarifele comerciale pe care le-a impus „au adus pacea în lume.” „Mult mai important chiar decât banii pe care îi obținem”
  3. Un deținut periculos a evadat din curtea IPJ Dolj. Polițiștii fac apel la populație să sune la 112 dacă este văzut. Era reținut pentru jaf armat
  4. Cât plătește România pentru salariile bugetarilor într-un an. Dezvăluirile premierului Ilie Bolojan
  5. Avertismentul celui mai important bancher al SUA: „Se vorbește mult despre stocarea de criptomonede. Ar trebui să stocăm gloanțe“
  6. Paradoxul locurilor de parcare din București. De ce șoferii amendați care nu plătesc nu pățesc, de fapt, nimic. „Sunt note de constatare”
  7. MAE a emis o atenționare de călătorie pentru românii care merg în Spania. Reginea care va fi lovită de ploi abundente
  8. Tadjikistanul, somat de Curtea Penală Internațională să-l aresteze pe Putin. Liderul de la Kremlin are mandat de arestare pentru crime de război în Ucraina VIDEO
  9. Raportul ANM, după ciclonul Barbara. Harta cu zonele care au înregistrat recorduri de ploaie FOTO
  10. Ce spune Departamentul de Stat al SUA despre întâlnirea Marco Rubio-Oana Țoiu. "Secretarul de Stat a recunoscut..."