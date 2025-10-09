Un deținut periculos a evadat din curtea IPJ Dolj. Polițiștii fac apel la populație să sune la 112 dacă este văzut. Era reținut pentru jaf armat

Este alertă în Craiova după ce un deținut periculos a evadat din curtea IPJ Dolj. Acesta a fugit de sub escorta poliției. Bărbatul, în vârstă de 27 de ani, era reținut în baza unui mandat european de arestare pentru jaf armat.

Deținutul se afla în curtea Inspectoratului de Poliție Județean Dolj când a reușit să evadeze. Acum, oamenii legii face apel la oameni să sune la 112 dacă îl văd și îi avertizează ca, în niciun caz, să nu încerce să se apropie de acesta, scrie antena3.ro.

"În urmă cu puțin timp, un deținut periculos aflat în custodia CRAP Dolj (Centrul de Reținere și Arest Preventiv) a evadat din curtea Inspectoratului de Poliție Județean Dolj. Potrivit primelor informații, bărbatul ar fi profitat de un moment de neatenție al escortelor și ar fi reușit să sară gardul instituției, dispărând în direcție necunoscută.

"Individul este considerat periculos", a transmis și Poliția Română. Acesta ar fi reușit să se facă nevăzut pe o stradă din apropierea sediului IPJ Dolj.

În acest moment, forțe masive de polițiști, jandarmi și echipaje de la Serviciul pentru Acțiuni Speciale s-au mobilizat în zona centrală a orașului și la ieșirile din Craiova pentru a-l găsi.

"Forțe de ordine din Craiova și localitățile limitrofe au fost mobilizate pentru capturarea lui, iar polițiștii fac apel la populație: nu încercați să vă apropiați de persoană, ci sunați imediat la 112 dacă o vedeți!", a mai precizat Poliția Română.

La momentul evadării, individul purta un tricou alb și pantaloni negri. Evadatul are 1,90 m, constituție atletică, ochi căprui, păr șaten tuns scurt și poartă barbă.

Autoritățile fac apel la populație: dacă cineva observă o persoană suspectă care corespunde semnalmentelor bărbatului evadat, să sune imediat la 112 și să nu încerce sub nicio formă să intervină pe cont propriu, relatează presa locală.

