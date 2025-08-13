Evadări pe bandă rulantă în România. Încă un deținut a scăpat de ochii vigilenți ai paznicilor. A sărit pe geamul ambulanței care îl transporta și a fugit într-un lan de porumb

Un deținut a evadat miercuri, 13 august, în timp ce era transportat către spitalul Penitenciarului Jilava. Bărbatul, în vârstă de 58 de ani, se afla într-o ambulanță. El a profitat de coloana de mașini de pe centura orașului Bacău și a sărit pe geamul vehiculului. De acolo a fugit imediat într-un lan de porumb din apropierea autostrăzii A7, anunță Inspectoratul de Poliție Județean Bacău.

Un bărbat de 58 de ani, aflat în custodia Administrației Naționale a Penitenciarelor, a evadat miercuri după-amiază, 13 august, în zona ieșirii de pe autostrada A7 spre Nicolae Bălcescu, după ce a sărit din mers dintr-o ambulanță a ANP Botoșani.

La data de 13 august a.c., în jurul orei 17:50, polițiștii s-au sesizat din oficiu cu privire la faptul că, în zona ieșirii de pe autostrada A7, pe sensul spre Nicolae Bălcescu, un deținut aflat într-o ambulanță ANP Botoșani, în tranzit către Penitenciarul Jilava, a sărit din mers și a fugit într-o zonă agricolă din apropierea municipiului Bacău.

În urma verificărilor, s-a stabilit că este vorba despre un bărbat de 58 de ani, pe numele căruia exista un mandat de arestare preventivă emis de Judecătoria Botoșani.

În prezent se efectuează toate activitățile specifice pentru găsirea celui în cauză.

