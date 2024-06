Reacții după proba la Limba Română de la Evaluarea Națională 2024. „Cerințele seamănă cu ce am lucrat la ore / Examenul nu e pentru olimpici”

Evaluarea Națională 2024 a început marți, 25 iunie, cu proba la Limba Română, urmând ca joi, 27 iunie, să aibă loc proba la Matematică. Examenul a început la ora 09:00, iar elevii au avut la dispoziție două ore pentru a rezolva subiectele.

Raluca Neagu, una dintre elevele care susțin Evaluarea Națională, a declarat că proba nu a fost deloc diferită de ceea ce s-a studiat în timpul anului școlar.

„Cerințele seamănă cu ce am lucrat la clasă. Chiar am avut exerciții cu fragmente din „Cireșarii” înainte de simulare. Pe moment, nu mi-am dat seama dacă e bine ce scriu la câmp lexical (n.r câmpul lexical al cuvântului natură). Eu am scris: copaci, aer. Mi-a confirmat doamna profesoară, acum, când am ieșit, că e bine”, a subliniat Raluca Neagu, elevă din județul Călărași, pentru Ziare.com.

Profesoara Ana Mihai susține că părinții nu au de ce să-și facă griji, deoarece subiectele nu sunt diferite de programa școlară și, chiar dacă lor li se par „texte fără sens”, profesorii le-au predat și au fost bază de lucru la ore.

„Am auzit din partea unor părinți că sunt fragmente din texte fără rost. Nu este adevărat, „Cireșarii” este o operă care poate fi înțeleasă de elevii clasei a VIII-a. Spre deosebire de Octavian Paler, autor care a picat anul trecut, Constantin Chiriță mi se pare mai accesibil. Acest examen nu este pentru olimpici, ci pentru a fi promovat de toată lumea”, a declarat pentru Ziare.com Ana Mihai, profesoară de Limba Română la școala gimnazială „Mihai Viteazu” din Călărași.

Ce au avut de rezolvat elevii la proba de Limba Română de la Evaluarea Națională

La punctul 1, elevii au avut de scris doi termeni care să facă parte din câmpul lexical al naturii.

De asemenea, elevii au avut de rezolvat exercițiile valorificând informațiile din cele două texte primite.

La exercițiul șase, candidaților li s-a cerut să transcrie două figuri de stil dintr-o secvență dată, iar la șapte, elevilor li s-a cerut să prezinte un element comun al celor două texte primite.

La subiectul al doilea de la Evaluarea Națională 2024 la Română, elevii de clasa a VIII-a au avut de redactat o compunere de minimum 150 de cuvinte în care să îl caracterizeze pe Tic, personajul din textul lui Constantin Chiriță.

Baremul va fi afișat de Ministerul Educației pe site-ul subiecte.edu.ro, la ora 15.00.

