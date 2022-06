Evaluarea Națională 2022. Marile dileme după examenul la Limba Română: "Prietenia este valoare morală sau culturală?"

Peste 155.000 de elevi de clasa a VIII-a au susținut marți, 14 iunie, proba scrisă la Limba română din cadrul Evaluării Naționale 2022.

La primul subiect, școlarii au avut de răspuns la cerințe din două texte la prima vedere din „Toate pânzele sus”, de Radu Tudoran, și „Frânturi din viața lui Delavrancea”, de Cella Delavrancea.

Elevii au de făcut o asociere între fragmentul din Radu Tudoran și cu un alt text studiat la clasă sau citit ca lectură suplimentară.

La al doilea subiect au avut de compus un text narativ plecând de la o întâmplare de vacanță, în care să aibă o secvență de descriere și una de dialog.

La scurt timp după ce au ieșit din sălile de examen, elevii s-au grăbit să afle cât de corect au reușit să rezolve subiectele. Aceștia formulează sute de întrebări adresate profesorilor pe rețelele de socializare.

Sute de întrebări adresate profesorilor după examen

"Prietenia este valoare morală sau culturală?"

"Mergea valoare culturală adopția unui animal?"

"E bine dacă am asociat textul 1 cu Domnul goe? Tema comună călătoria."

"Este bine dacă am asociat cu Fram ursul polar? Am făcut despre relația om-animal."

"Ce se întâmplă dacă la textul narativ am 30 de rânduri?".

"E bun dacă la 6 am zis că Mihu e caracterizat direct de către narator, fiindu-i evidențiat portretul fizic?"

"Educația prin prietenie este valoare culturală?"

"Tristețea nu e o trăsătură morală?"

"Dacă am asociat cu Amintiri din copilărie valoarea find schimbare e bine?"

"​Puteam să spunem optimismul ca trăsătură morală?"

"Experiența omului cu aventură în universul fascinant al copilăriei e bine?"

"Dacă am tăiat două răspunsuri la 1B ni se scade din punctaj?"

"Dacă la ex 9 am depășit numărul maxim de cuvinte și am avut cam multe greșeli și le am tăiat cu o linie îmi scade?"

"Există valoare culturală călătoria în locuri noi am asociat cu Domnu Goe?"

"Dacă am pus neîncrederea evidențiată în mod direct de carte narator e bine?"

"Neîncrederea în sine este trăsătură morală?"

"Dacă am asociat la exercițiul 9 cu Exploratorii de pe Calea Moșilor de Adina Popescu prin valoarea morală comună reprezentată de prietenia dintre micile exploratoare iar în textul 1 cu prietenia dintre Anton Lupan și băiatul acela, este bine?"

"Am și eu o nesiguranță: Am scris că Mihu are că trăsătură morală un caracter puternic . Prin caracterizare indirectă din secvența: "nu era obișnuit cu bunătatea semenilor săi" Rezultă că a trăit o soartă necruțătoare, dar a trecut cu tărie peste obstacolele vieții."

"La ex 6, am scris că fragmentul propus reflectă smerenia și timiditatea personajului...și că e caracterizat în mod direct, de către narator. E corect?? În rest am făcut totul bine."

"Dacă am asociat cu Robinson Crusoe cu tema călătoria este bine?"

"La 9 am asociat cu Harry Potter datorită valorii morale comune și anume curajul."

"Cât se scade la subiectul 2 dacă am uitat să pun secvență dialogată?"

"Doamna profesoară, dacă la I. A ex 9 am pus relația om-animal că valoare morală, pot fi depunctat?"

"Dacă la punctul 8 am pus un i în plus sau în minus se scade?"

"Dacă la subiectul 2 am scris că am realizat împreună cu verișorii mei un film și eu am filmat și am organizat totul este bine?"

"Se întâmplă ceva dacă am tăiat cu o lume verticală pe pagină de examen?"

"La compunere eu am scris că am fost într-o excursie în tabăra cu clasa și că am caută specii de flori pt ierbar și eu am vrut să caut într-o peșteră și am picat într-un text subteran iar acolo am găsit floarea mult caută și că mi s-a acordat o medalie."

"Dacă am 28 de rânduri la S II se depunctează?. Am respectat am pus și secvență descriptivă și dialogată și am respectat momentele subiectului?"

"Dacă la ultima compunere, nu am scris o compunere frumoasă, cât mi-ar scădea?"

Subiectele pot fi găsite AICI, iar rezolvarea acestora, AICI.

