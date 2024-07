O absolventă a avut media 9,95 la Evaluarea Națională și a făcut contestație. Nota primită la reevaluare: ”Este ireal”

O situație inedită s-a petrecut la Evaluarea Națională cu o absolventă a Colegiului Național „Nicolae Grigorescu” din Câmpina, Sidonia Precup.

Tânăra obținut la Evaluarea Națională nota 10 la proba de limba și literatura română și 9,90 la matematică.

Media 9,95, care i-ar fi asigurat un loc la specializarea Științele Naturii din cadrul colegiului câmpinean, n-a mulțumit-o însă pe Sidonia.

Sfătuită de profesorul de matematică, ea a depus contestație, reușind în cele din urmă să obțină media 10, așa cum și-a dorit, conform Observatorul Prahovean.

„Nu pot să cred, este ireal, mi se pare că visez. Am riscat, fiindcă puteam fi depunctată, însă, nu a fost așa. Am primit și la matematică nota perfectă. Nu am trăit vreodată o mai mare bucurie”, a declarat Sidonia, potrivit sursei citate.

Sidonia Precup a fost al doilea copil din Prahova cu rezultat perfect la examenul național.

Rezultatele finale la Evaluarea Naţională, după rezolvarea contestaţiilor, au fost afișate marți, 9 iulie, potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educaţiei. Elevii și părinții pot consulta rezultatele prin utilizarea codului individual.

În acest an, s-a înregistrat cel mai mare număr de contestații din ultimii 10 ani, în total 27.642.

