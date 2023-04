Câți bani a câștigat atletul care și-a surclasat adversarii în celebrul maraton de la Boston

Kenyanul Evans Chebet a câştigat luni maratonul de la Boston, reuşind astfel să-şi păstreze titlul în această prestigioasă cursă, în care marele favorit, compatriotul său Eliud Kipchoge, s-a clasat doar pe poziţia a şasea, informează AFP.

Chebet (34 de ani), laureat anul trecut şi în maratonul de la New York, a fost cronometrat pe distanţa de 42,195 km în 2 h 05 min 54 sec, devenind primul alergător care se impune la Boston în ani consecutivi, după compatriotul său Robert Kipkoech Cheruiyot, învingător în cursa din Massachusetts în 2006, 2007 şi 2008.

Pentru Eliud Kipchoge, în vârstă de 38 de ani, regele incontestabil al acestei discipline, locul 6 de la Boston este o mare deziluzie, în condiţiile în care campionul kenyan dorea să-şi treacă în palmares o victorie în cel mai vechi maraton din lume.

Kipchoge va avea un rival serios în Evans Chebet în tentativa sa de a cuceri al treilea titlu olimpic consecutiv la maraton, anul viitor la Paris.

La feminin, victoria a revenit tot unei reprezentante a Kenyei, Hellen Obiri (33 de ani), dublă campioană mondială la 5.000 m, care a luat parte cu această ocazie la al doilea maraton din cariera sa. Obiri a fost înregistrată cu timpul de 2h 21 min 38 sec, reuşind să se impună în faţa etiopiencei Amane Beriso, după un final strâns.

Chebet și Obiri au câștigat câte 150.000 de dolari. Ocupanții locurilor doi au luat câte 75.000 de dolari.

Congratulations to the 127th @BostonMarathon winners & runners! Your dedication, determination & unbelievable accomplishment will forever be a part of Marathon—& Boston—history.

Evans Chebet - 2:05:54

Hellen Obiri - 2:21:38

Marcel Hug - 1:17:06

Susannah Scaroni - 1:41:45 pic.twitter.com/AHLvAxWCrI