Evaziune fiscală de peste 5 milioane de lei la o firmă care vindea produse de lux. Poliția a pus sechestru pe bunuri în valoare de peste 2.300.000 de lei

Autor: Olivia Andrei
Luni, 09 Noiembrie 2026, ora 16:11
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Evaziune fiscală de peste 5 milioane de lei la o firmă care vindea produse de lux. Poliția a pus sechestru pe bunuri în valoare de peste 2.300.000 de lei
Evaziune fiscală de peste cinci milioane de lei, descoperită la o firmă care vindea produse de lux FOTO /Pexels

O firmă românească din domeniul comerțului, care vinde produse de lux pe site-uri internaționale, este suspectată de evaziune fiscală în cuantum de peste cinci milioane de lei prin neplata impozitului pe venituri din salarii, contribuției de asigurări sociale și contribuției de asigurări sociale de sănătate. Procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului i, care instrumentează acest dosar, au pus sub sechestru utilaje, autoturisme, precum și două genți de mii de euro.

”Într-o cauză înregistrată la nivelul Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 1 București se efectuează cercetări cu privire la faptul că în perioada aprilie 2023 - octombrie 2026, societatea E. SRL a reținut și nu a plătit către bugetul de stat, în cel mult 60 de zile de la termenul de scadență prevăzut de lege, impozitele și contribuțiile stabilite de lege în valoare totală de 5.227.054 lei, respectiv impozitul pe venituri din salarii în valoare de 598.169 lei, contribuția de asigurări sociale în valoare de 3.343.672 lei și contribuția de asigurări sociale de sănătate în valoare de 1.335.213 lei, pe care le-a declarat conform celor 29 de declarații D112 aferente lunii ianuarie a anului 2023, lunii februarie a anului 2024 și perioadei mai 2024 - iulie 2026”, informează, luni Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 1 al Capitalei.

Surse judiciare au precizat pentru News.ro că firma vizată de anchetă comercializează produse pe un site specializat în comerțul cu bunuri de lux.

Săptămâna trecută, ofițeri de la Brigada de Investigare a Criminalității Economico – Financiare au făcut trei percheziții domiciliare la adrese situate în municipiul București, în Ilfov și Iași.

Societatea comercială și administratoarea acesteia sunt suspectate de comiterea infracțiunii de evaziune fiscală.

”Pentru repararea pagubei produse prin infracțiunea cercetată, în cauză, a fost instituită măsura sechestrului asigurător asupra unor utilaje în valoare de 2.370.000 lei, a 3 autoturisme și 2 genți ridicate de la percheziție evaluate la 7.000 euro”, pecizează oficialii Parchetului.

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