Evaziunea fiscală și contrabanda au atins cote alarmante în România. Statul are de recuperat sute de milioane de lei

Autor: Daniel Groza
Miercuri, 20 August 2025, ora 10:02
562 citiri
Evaziunea fiscală a explodat în România FOTO /Pexels

Evaziunea fiscală și contrabanda lovesc puternic bugetul României. De la începutul anului, au fost descoperite 24.700 de infracțiuni economice, 14.000 de dosare pentru evaziune fiscală cu prejudicii de 656 milioane de lei, peste 1.100 de dosare pentru contrabandă și alte infracțiuni economice care totalizează sute de milioane de lei.

Evaziunea fiscală este una dintre cauzele pentru care bugetul statului a ajuns în criză, iar statul, care nu este capabil în mod eficient să lupte cu fenomenul, a crescut povara fiscală pentru toți cetățenii, arată Antena 3 CNN.

De la începutul anului și până acum, Poliția Română a descoperit 24.700 de infracțiuni de criminalitate economică. 6.600 de persoane sunt cercetate penal și s-a pus sechestru pe bunuri în valoare de 132 de milioane de euro.

Pentru evaziune fiscală s-au întocmit aproape 14.000 de dosare penale, cu un prejudiciu total de 656 de milioane de lei.

Un alt fenomen care lovește dur în bugetul statului este contrabanda. Pentru această infracțiune, au fost deschise, tot de la începutul anului, 1.150 de dosare penale cu măsuri preventive față de 109 persoane și un prejudiciu calculat de 127 de milioane de lei.

Alte 100 de milioane de lei reprezintă prejudiciul din acțiuni de spălare a banilor, la care se adaugă 6 milioane de lei din infracțiuni în materie de achiziții publice.

