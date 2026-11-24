Profesorul și analistul Cristian Păun demontează discursul despre companiile străine care nu își plătesc taxele în România, invocând datele unui studiu realizat de Institutul Jacques Delors din Franța, și rezumă ironic reacțiile naționaliste printr-o întrebare directă: „Cum e aia cu străinii care ne fură?”.

Cristian Păun atrage atenția marți, 24 noiembrie, pe Facebook, asupra diferențelor majore dintre nivelul real al taxării achitate de companiile străine și cel raportat de firmele autohtone, citând concluziile analizei realizate de institutul francez.

„Un raport independent al Institutului Jacques Delors din Franța constată că:

„Multinaționalele din România au plătit o rată efectivă a impozitului pe profit de aproximativ 14 % (aproape de rata legală de 16 %), în timp ce firmele naționale din acel grup au plătit, în medie, sub 4 %”.”

Dimensiunea evaziunii fiscale interne din TVA și impozitul pe profit

Dincolo de comparația privind rata efectivă a impozitului pe profit, analistul subliniază ponderea uriașă pe care evaziunea fiscală autohtonă o are în economia României, atât la nivelul taxei pe valoarea adăugată, cât și la cel al impozitării profiturilor.

„Evaziunea fiscală a băștinașilor, din TVA și impozitul pe profit, este estimată la circa 3-4% din PIB.”

Ironii la adresa clișeelor despre multinaționale

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În continuarea mesajului său, Cristian Păun chestionează direct temele recurente din spațiul public privind presupusa exploatare a țării de către capitalul străin și externalizarea profiturilor de către marile companii.

„Cum e aia cu străinii care ne fură? Cu câinele care nu pleacă de la măcelărie? Cu stăpânii de sclavi? Cu multinaționalele care fac evaziune, evită taxele, mută profiturile în alte țări?”.

În final, profesorul și analistul anticipează pe un ton sarcastic modul în care datele din raportul Institutului Jacques Delors vor fi respinse de susținătorii discursului suveranist:

„Desigur, raportul este o făcătură a progresiștilor, nu?

Trăiască România dodoloață!”.

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