Polițiștii și procurorii din Giurgiu au pus sub sechestru asigurător zeci de imobile, autovehicule și conturi bancare, într-un dosar în care o firmă de construcții este suspectată de evaziune fiscală cu un prejudiciu de 9 milioane de lei.

Potrivit anchetatorilor, administratorul unei firme de construcții din Giurgiu, un bărbat de 51 de ani din Malu Spart, orașul Bolintin Vale, este suspectat că, în ultimii aproape trei ani, nu a plătit contribuțiile cu reținere la sursă.

”În urma cercetărilor efectuate s-a stabilit faptul că, în perioada mai 2024 - august a.c., bărbatul în cauză, asociat unic și administrator al unei societăți comerciale având ca obiect de activitate lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale, în scopul sustragerii de la îndeplinirea obligațiilor fiscale, ar fi reținut și nu ar fi plătit, în termen de 60 de zile de la data scadenței prevăzute de lege, impozitele și contribuțiile cu reținere la sursă, în valoare de peste 9.000.000 de lei”, informează, joi, Poliția județului Giurgiu.

Polițiștii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Giurgiu și procurorul de caz au dispus măsura asiguratorie a sechestrului până la achitarea sumei asupra a 32 de bunuri imobile, 23 de autovehicule, precum și asupra unor sume de bani din contul bărbatului, din contul societății comerciale și din contul unei alte persoane.

Cercetările în acest caz continuă, în vederea stabilirii întregii activități infracționale și a recuperării prejudiciului cauzat bugetului de stat.

Ads