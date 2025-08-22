Pagube de peste 220 de milioane de lei, identificate de ANAF în comerțul online. Cum „furau” comercianții și ce sancțiuni au aplicat inspectorii antifraudă

Autor: Silvia Deleanu
Vineri, 22 August 2025, ora 16:19
Mașini ale ANAF FOTO Facebook/DGAF

Direcția Generală Antifraudă Fiscală (DGAF) din cadrul ANAF a lansat o acțiune de amploare împotriva evaziunii fiscale din comerțul electronic, care a vizat activitatea a peste 200 de firme nerezidente în România. Firmele investigate de DGAF au vândut bunuri local, fără a plăti TVA, inspectorii punând sechestru pe marfă care depășește în valoare 200 de milioane de lei.

„Ca urmare a verificărilor, DGAF a constatat că în perioada 2022 – iunie 2025, un număr de 227 de entități, înregistrate fiscal în UE, au comercializat bunuri prin intermediul unei platforme locale de comerț electronic către clienți din România, în valoare totală de peste 200 de milioane de lei (226.788.998 de lei)”, spune instituția.

Acțiunea DGAF a vizat firmele care nu s-au aliniat la legislația fiscală. Livrările efectuate de aceste entități se încadrează în categoria „vânzărilor la distanță”, pentru care plafonul de 10.000 de euro (echivalentul a 46.337 de lei pentru România) a fost depășit, ceea ce înseamnă că aceste entități ar fi trebuit să se înregistreze în scopuri de TVA sau să utilizeze sistemul special pentru vânzările intracomunitare de bunuri la distanță (One Stop Shop). Potrivit Codului Fiscal, locul livrării se consideră a fi în România, iar firmele care efectuează livrările de bunuri sunt responsabile cu plata TVA”, mai arată ANAF.

Niciuna dintre companiile investigate nu era înregistrată în scopuri de TVA în România

În urma interogării bazelor de date, acțiunea DGAF a relevat că niciuna dintre entitățile verificate nu era înregistrată în scopuri de TVA în România și nici nu a folosit sistemul One-Stop-Shop, astfel că inspectorii au emis, până la data de 22 august 2025, Decizii de instituire a măsurilor asigurătorii pentru 219 entități, pentru o sumă totală de 40.435.086 de lei.

Totodată, au fost indisponibilizate și instituite sechestre asigurătorii pentru bunuri în valoare de 25.627.973 de lei, fiind încasată în contul de garanții suma de 8.650.302 de lei. Celelalte opt entități sunt în diferite stadii de verificare, existând situații particulare care sunt tratate punctual.

„Acțiunea ANAF se înscrie în demersurile instituției de eficientizare operațională și utilizare a instrumentelor digitale pentru asigurarea îmbunătățirii conformării fiscale și a faptului că toți operatorii din piață respectă legea fiscală aplicabilă”, mai arată ANAF.

