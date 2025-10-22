Evaziune fiscală uriașă în comerțul cu mașini second-hand: Doi administratori de firmă, sub control judiciar pentru o fraudă de 29 de milioane de lei

Cei doi administratori ai firmei care comercializa maşini second-hand în spaţiul intracomunitar, acuzată că a fraudat statul cu 29 de milioane de lei, prin evaziune fiscală şi folosirea unor documente false, incorecte sau incomplete privind TVA, au fost plasaţi sub control judiciar. Procurorii DNA au informat că au pus în mişcare acţiunea penală în cazul acestora, unul dintre ei fiind obligat să depună o cauţiune în valoare de un milion de lei.

Procurorii DNA au pus în mişcare acţiunea penală şi au luat măsura controlului judiciar pe cauţiune, faţă de administratorul unei societăţi comerciale cu obiect principal de activitate comerţul cu autoturisme, pentru evaziune fiscală în formă continuată (67 de acte materiale) şi pentru folosirea sau prezentarea unor declaraţii sau documente false, incorecte sau incomplete privind TVA, în formă continuată (12 acte materiale). Potrivit DNA, acesta ar fi omis, integral sau parţial, să menţioneze în actele contabile ori în alte documente legale operaţiunile comerciale efectuate sau veniturile realizate.

Totodată, procurorii au dispus punerea în mişcare a acţiunii penale şi au dispus măsura controlului judiciar pentru 60 de zile în cazul administratorului special al aceleiaşi societăţi comerciale pentru infracţiuni similare.

Schema prin care ar fi fost prejudiciat bugetul de stat

Potrivit anchetatorilor, în perioada aprilie 2022 - ianuarie 2025, cei doi administratori ar fi omis intenţionat să înregistreze în evidenţele contabile ale societăţii comerciale pe care o deţin şi să declare organelor fiscale operaţiuni comerciale şi venituri obţinute din comercializarea pe piaţa internă a unor autoturisme second–hand achiziţionate din spaţiul intracomunitar. Prin aceste demersuri, aceştia ar fi cauzat un prejudiciu de 841.233 lei.

Ads

Cei doi ar fi achiziţionat autoturisme second-hand, fie de pe platformele de licitaţii, fie de pe site-uri de profil la preţul net (fără TVA), pe care ulterior le-ar fi vândut către clienţii finali din România cu acelaşi preţ la care adăugau costurile de transport, formalităţile de înmatriculare şi comisionul societăţii, adaugă anchetatorii.

În perioada 24 mai 2024 – 25 aprilie 2025, cei doi administratori ar fi creat o schemă frauduloasă folosind şi prezentând organelor fiscale declaraţii fiscale tip D 300 – decont de TVA incorecte, aferente respectivei perioade fiscale. Astfel, societatea administrată de cei doi inculpaţi ar fi achiziţionat intracomunitar, în regim de taxare inversă, autoturisme second-hand în valoare totală de peste 200.000.000 lei, din care ar fi livrat pe teritoriul naţional autoturisme second-hand în valoare totală de 178.965.052,27 lei, precizează DNA.

Ads

Deşi aceste operaţiuni ar fi trebuit să urmeze un regim normal de taxare al TVA (TVA 19%), cei doi inculpaţi ar fi menţionat aceste operaţiuni în declaraţiile fiscale ca fiind livrări scutite de TVA, fără drept de deducere (TVA 0 %) şi astfel nu ar fi colectat şi plătit către bugetul de stat TVA-ul aferent, diminuând resursele bugetului de stat cu suma de 28.394.615 lei, arată anchetatorii.

Procurorii anticorupţie au pus sechestru pe toate bunurile mobile şi imobile ale celor doi administratori, până la concurenţa sumei de 29.235.848 lei, pentru a garanta recuperarea prejudiciului creat în dauna statului.

Totodată, au fost puse sub sechestru două autoturisme a căror valoare cumulată depăşeşte suma de 260.000 de euro, precum şi sumele de 165.500 de euro şi 19.500 de lei, găsite la percheziţiile făcute celor doi.

Măsuri restrictive şi sprijin din partea ANAF

Pe timpul cât se află sub control judiciar, cei doi trebuie să se prezinte ori de câte ori sunt chemaţi la organul de urmărire penală, să nu părăsească teritoriul României fără acordul procurorilor DNA, să nu comunice direct sau indirect, pe nicio cale, cu persoanele menţionate în ordonanţa de dispunere a controlului judiciar şi să nu desfăşoare activităţile în exercitarea cărora au săvârşit faptele, respectiv să nu exercite funcţia de administrator special al societăţii respective şi nici să efectueze acte de administrare în cadrul societăţii. Cei doi au fost atenţionaţi că, în cazul încălcării cu rea-credinţă a obligaţiilor care le revin, măsura controlului judiciar se poate înlocui cu cea a arestului la domiciliu sau a arestării preventive.

Ads

DNA mai afirmă că în această cauză sunt urmărite penal şi alte persoane.

Procurorii beneficiază de sprijin din partea Direcţiei Generale Antifraudă Fiscală din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.

Procurorii DNA au făcut, marţi, mai multe percheziţii în judeţele Ilfov, Prahova, Dâmboviţa, Braşov, Bihor şi Suceava, în dosarul de evaziune fiscală cu prejudiciu estimat la 29 de milioane de lei.

Ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, a transmis, marţi seară, după ce ANAF şi DNA au anunţat că investighează schema de evaziune fiscală cu prejudiciu estimat la 29 de milioane de lei din comerţul cu maşini second-hand, că dreptatea „se restabileşte” atunci când „banii ajung, în sfârşit, acolo unde trebuie: la bugetul statului”.

Ads