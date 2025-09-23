Model pentru Bolojan? Grecia dă lecții pentru combaterea evaziunii fiscale. Inteligența artificială va detecta frauda înainte să se producă

Autor: Alexandru Negrici
Marti, 23 Septembrie 2025, ora 10:39
192 citiri
Model pentru Bolojan? Grecia dă lecții pentru combaterea evaziunii fiscale. Inteligența artificială va detecta frauda înainte să se producă
Premierul Ilie Bolojan FOTO Hepta

Autoritatea Independentă pentru Venituri Publice (AIVP) din Grecia intră într-o nouă etapă a luptei împotriva evaziunii fiscale, folosind o suită de instrumente digitale menite să identifice fraudele înainte ca acestea să se producă.

Noile mijloace de control au fost dezvoltate în colaborare cu administrația fiscală suedeză și vizează, printre altele, comerțul electronic și tranzacțiile cu criptomonede.

Un element central al tehnologiei este un model predictiv de inteligență artificială capabil să proceseze în timp real volume mari de date, de la declarații de venit și registre digitale până la tranzacții efectuate prin POS și informații preluate de pe platforme online. Algoritmii sunt concepuți să învețe din date și să-și îmbunătățească continuu capacitatea de a semnala comportamentele suspecte, menționează sursa citată.

Complementar, AIVP va implementa un nou tip de analiză a riscurilor care combină date despre venituri declarate, tranzacții bancare, active și operațiuni comerciale pentru a construi un „profil de risc” individualizat pentru fiecare contribuabil sau întreprindere. Instrumentul va permite, în principiu, direcționarea controalelor către zonele cu risc ridicat.

Autoritatea va derula și controale specializate pe segmentul comerțului electronic și al tranzacțiilor cu criptomonede, acordând atenție cazurilor în care se constată încetarea emiterii de chitanțe sau facturi și tranzacțiilor transfrontaliere care pot eluda plata TVA sau a altor impozite. În același timp, AIVP intenționează să extindă supravegherea digitală și asupra activităților din domeniul organizării de evenimente — recepții, nunți, botezuri și alte tipuri de petreceri — ca parte a eforturilor de a prinde golurile care permit ascunderea cifrelor reale de afaceri.

Guvernul Greciei estimează că eforturile de combatere a evaziunii fiscale vor genera în 2025 venituri de aproximativ 2,2 miliarde euro, iar, dacă se includ sumele raportate pentru 2024 (estimativele fiind între 1,7 și 1,8 miliarde euro), totalul pentru perioada 2024–2025 ar putea atinge 3,9–4 miliarde euro.

Printre măsurile pregătite se numără și introducerea facturării electronice obligatorii în tranzacțiile tuturor întreprinderilor. Conform calendarului anunțat, în prima fază sunt vizate companiile mari cu cifră de afaceri peste 1 milion de euro, care vor fi obligate să se conformeze începând cu 2 februarie 2026, urmând ca din 1 octombrie 2026 să fie incluse și restul firmelor.

Pe lângă modelele predictive și facturarea electronică, autoritățile plănuiesc intersecții digitale cu noi surse de date, extinderea setului de modele predictive și monitorizarea de la distanță a mărfurilor cu ajutorul dronelor.

Fonduri UE pentru proiectele ratate din PNRR. Bolojan și vicepreședinta Comisiei Europene au găsit soluții pentru investiții în spitalele românești
Fonduri UE pentru proiectele ratate din PNRR. Bolojan și vicepreședinta Comisiei Europene au găsit soluții pentru investiții în spitalele românești
Vicepreşedintele Comisiei Europene, comisarul european Roxana Mînzatu, a discutat cu premierul Bolojan, la Bruxelles, despre situaţia investiţiilor din PNRR şi despre transferarea unora dintre...
Firmele fantomă "căpușează" România. Cum se fură o companie suspendată de asociați. Investigație Recorder: "Registrul Comerțului, păcălit de Mutu de la Craiova"
Firmele fantomă "căpușează" România. Cum se fură o companie suspendată de asociați. Investigație Recorder: "Registrul Comerțului, păcălit de Mutu de la Craiova"
Sub presiunea deficitului bugetar uriaș, Guvernul mizează pe încasări suplimentare din combaterea evaziunii fiscale, ANAF având un rol crucial. Cu toate acestea, o anchetă jurnalistică a...
#evaziune fiscala, #Grecia, #frauda, #ilie bolojan , #evaziune fiscala
Parteneri Ziare.Com
Digi24.ro
VIDEO Chirurg acuzat de malpraxis: o pacienta spune ca s-a internat pentru lifting mamar si s-a ales cu alta operatie
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
Tatal lui Lamine Yamal nu s-a putut abtine si "a explodat", dupa ce Ousmane Dembele a castigat Balonul de Aur

Ep. 133 - Simion a fost prins cu minciuna!

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Adinel Tudor (Evo Properties) la The Real Estate Event: ”Avem câteva premiere pentru dezvoltările din București”
  2. Bellemonde anunță Bellemonde Privée: 52 de vile noi în Pipera, cu o investiție totală estimată la 25 de milioane de euro
  3. Model pentru Bolojan? Grecia dă lecții pentru combaterea evaziunii fiscale. Inteligența artificială va detecta frauda înainte să se producă
  4. Fonduri UE pentru proiectele ratate din PNRR. Bolojan și vicepreședinta Comisiei Europene au găsit soluții pentru investiții în spitalele românești
  5. Ungaria continuă să sfideze pe toată lumea și cumpără petrol rusesc: Europenii sunt fanatici și e imposibil să se poarte un dialog rațional
  6. Facebook introduce un asistent matrimonial bazat pe AI. Utilizatorii primesc „sugestii surpriză” pe baza algoritmului
  7. Patru din zece români nu lucrează, deși sunt apți de muncă. Cei mai mulți sunt tineri
  8. Locuitorii unui mare oraș din România sunt în pericol să petreacă iarna fără căldură. Solicitare de urgență de 350 de milioane de lei, de la Guvernul României
  9. Vivo se pregătește de o nouă lansare. Ce știu să facă noile smartphone-uri și dispozitive ale chinezilor
  10. Bill Gates vrea să renunțe la toată averea pe care a strâns-o. Care sunt planurile cu averea impresionantă