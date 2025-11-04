Percheziţii DIICOT de amploare în Bucureşti şi Dâmboviţa. Evaziune fiscală de peste 8 milioane de lei

Poliţiştii Capitalei şi procurorii DIICOT au pus în executare, marţi, 4 noiembrie, 14 percheziţii în Bucureşti şi în judeţul Dâmboviţa, într-un dosar penal în care se efectuează cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunii de evaziune fiscală în formă continuată, cu un prejudiciu estimat la peste opt milioane de lei.

"Din datele şi probele administrate până în prezent a rezultat că bănuiţii, în perioada 2023 - prezent, în calitate de administratori în fapt pentru şapte societăţi comerciale, ar fi diminuat semnificativ taxele şi impozitele datorate bugetului de stat, prin înregistrarea în evidenţele contabile ale firmelor respective a unor cheltuieli fictive, reprezentând prestări de servicii în domeniul construcţiilor, deducând totodată TVA-ul aferent", informează un comunicat al Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti (DGPMB).

Persoanele bănuite au fost depistate şi urmează să fie conduse la audieri.

"Faţă de acestea urmează a fi dispuse măsurile legale ce se impun", arată sursa citată.

Acţiunea a beneficiat de sprijinul poliţiştilor din cadrul Serviciului pentru Acţiuni Speciale, precum şi al poliţiştilor din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Dâmboviţa.

Cercetările sunt continuate de către poliţiştii Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de evaziune fiscală în formă continuată.

