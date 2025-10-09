Un individ de lângă București a făcut milioane de euro din vânzarea mașinilor second-hand aduse din străinătate. Ce „a omis” să plătească

Procurori de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Bucureşti şi poliţişti de la Serviciul de Investigare a Criminalităţii Economice au percheziţionat joi, 9 octombrie, locuinţa unui bărbat din Bragadiru, judeţul Ilfov, acuzat că a înregistrat câştiguri de 5 milioane de euro din vânzarea unor maşini second-hand, aduse din spaţiul intracomunitar, fără să plătească taxe statului român.

"În fapt, în sarcina inculpatului s-a reţinut că, în perioada 25.07.2017 - 25.10.2018, în calitate de administrator de fapt al unei societăţi comerciale, a omis să evidenţieze în cuprinsul a 6 declaraţii fiscale obligatorii de impunere tip D300 a veniturilor în cuantum de 23.734.684 lei obţinute în urma comercializării a 514 autoturisme second-hand pe teritoriul României ce provin din achiziţii intracomunitare, cauzând bugetului de stat un prejudiciu în cuantum de 4.440.623,67 lei reprezentând TVA de plată, la care se adaugă obligaţia fiscală accesorie 20.964.481 lei calculată până la data de 10.04.2025", informează Parchetul de pe lângă Tribunalul Bucureşti.

Bărbatul este cercetat sub control judiciar pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală, în formă continuată.

De asemenea, prin ordonanţa Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti au fost dispuse măsuri asigurătorii până la concurenţa sumei totale de 25.405.104 (5 milioane euro).

