Mâine începe cel mai mare eveniment imobiliar din România la Palatul Parlamentului. Află detalii despre cum poți intra gratuit

Salonul Imobiliar Bucuresti (www.sib.ro) debuteaza maine la Palatul Parlamentului si este practic primul si cel mai mare eveniment din Romania dedicat pietei imobiliare. Asteptat de mii de romani de pretutindeni, evenimentul este ideal pentru cei care cauta o proprietate sau vor sa investeasca intr-o proprietate din Bucuresti, din tara si de peste hotare. Si daca doriti pur si simplu sa consultati ofertele si sa stiti ce va rezerva anul acesta piata, puteti cel putin sa va gasiti mobila la eveniment, caci la Salon exista in premiera un parteneriat unic cu Asociatia Producatorilor de Mobila din Romania, ceea ce va asigura o oferta vasta cu furnizori romani de top.

Preturile pentru un apartament, disponibile doar la Salonul Imobiliar Bucuresti, pornesc de la 36.500 de euro.

Organizatorii ofera un voucher de 500 euro la achizitia unei proprietati in cadrul evenimentului.

In plus, la intrarea in eveniment, toti participantii vor primi GRATUIT un jeton ce le va putea aduce duminica, 7 mai, un premiu in BANI in valoare de 25.000 de lei, in conditiile regulamentului prezent pe www.sib.ro/publicitate

Toti cei care vor sa isi achizitioneze o casa, un apartament sau chiar sa inchirieze o proprietate, vor avea sansa sa participe la Palatul Parlamentului la evenimentul principal al pietei imobiliare. Aici organizatorii vor oferi gratuit degustari de vin, inghetata si alte delicatese, pentru ca si-au imaginat cat este de important sa aveti un cadru favorabil in care sa luati decizii atat de importante. Pret de o zi, puteti alege dintre ofertele imobiliare intr-un cadru placut, la inceput de Mai.

In CIFRE, Salonul Imobiliar Bucuresti (www.sib.ro) reprezinta si:

1. Peste 6.000 de vizitatori din toata tara

2. Reduceri de preturi insumand milioane de euro

3. 5.500 mp de spatiu expozitional, cel mai mare targ imobiliar din Romania

4. Peste 100 de expozanti;

5. 595.000 mp construiti in ansambluri noi si disponibile pentru vanzare, multe dintre ele la oferta in cadrul targului;

6. Preturi la apartamente si imobile pornind de la 36.500 de euro;

Cititorii nostri pot sa se bucure de intrare gratuita daca spun la intrare parola ZIARE.COM

Salonul Imobiliar Bucuresti, 5-7 Mai, Palatul Parlamentului (www.sib.ro)

Intrarea este C1, cea principala, situata la intersectia dintre Bdul Libertatii si Bdul Natiunile Unite:

Pe Waze/Google Maps se cauta: Salonul Imobiliar.

Parcarea gratuita in incinta Palatului pe la C1, in limita locurilor disponibile.

Taxi-urile sau soferii Uber/Bolt au acces chiar pana la scarile Palatului Parlamentului.