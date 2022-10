România găzduieşte pentru prima dată reuniunea miniștrilor de Externe din NATO. Când are loc evenimentul

România urmează să găzduiască, în premieră, o reuniune formală a miniștrilor de Externe din țările membre NATO. Ministrul de Externe român Bogdan Aurescu a dezvăluit pe Twitter sigla evenimentului.

Evenimentul, la care România este gazdă, are loc în perioada 29-30 noiembrie. Conform MAE, Bucureșiul își va reafirma poziția strategică pe care o ocupă în cadrul flancului estic.

Proud to launch the official logo of @NATO #ForMin of #Bucharest,jointly selected with NATO Int’l Secretariat. It represents the Triumphal Arch of our Capital,symbol of RO Victory in WWI & of the 1918 Great Union.I am honored to host this mtg,the 1st after 2008 Summit. #WeAreNATO pic.twitter.com/tJu5RVs6jo