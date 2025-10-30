Innovation IT 2025 – cel mai important eveniment de business și tehnologie din nord-vestul României

One-IT a organizat Innovation IT 2025, ediția a X-a a celui mai așteptat eveniment business de tehnologie din nord-vestul României. Dedicat clienților One-IT și comunității de afaceri, evenimentul a reunit peste 150 de participanți – parteneri de top, lideri din industrie și profesioniști în domeniul IT – într-o zi dedicată inovației, colaborării și transformării digitale.

Sub tema „Beyond Tomorrow’s Tech”, conferința a oferit o perspectivă actuală asupra modului în care tehnologia, inteligența artificială și securitatea cibernetică se împletesc pentru a susține dezvoltarea sustenabilă a companiilor. De la discuții despre AI și protecția datelor, la studii de caz reale și demonstrații practice, Innovation IT 2025 a arătat cum tehnologia devine motorul creșterii sustenabile în business.

Într-un context economic în care digitalizarea este cheia competitivității, evenimentul a adus în prim-plan soluții concrete pentru creșterea performanței și siguranței mediului de afaceri.

Desfășurat pe 16 octombrie la Baia Mare, evenimentul a marcat un moment important pentru comunitatea tehnologică din regiune și a consolidat poziția One-IT ca partener strategic în transformarea digitală a companiilor.

Deschiderea evenimentului

Evenimentul a fost deschis de Nicolae Onțiu, CEO & Fondator One-IT, care a transmis un mesaj puternic despre rolul tehnologiei în evoluția companiilor și despre importanța colaborării în era digitală:

„Tehnologia, de una singură, nu schimbă nimic! Inovația nu mai este doar despre tehnologie, ci despre oameni, procese și despre curajul de a construi viitorul, pas cu pas. Mulțumesc tuturor celor care fac parte din această călătorie a transformării digitale.”

Sesiunea I – Secure & Smart Workplaces with AI

Prima parte a evenimentului a fost dedicată securității cibernetice, inteligenței artificiale și optimizării mediului de lucru, cu accent pe soluțiile care ajută companiile să lucreze mai sigur și mai eficient într-un peisaj digital tot mai complex.

🔹Bogdan Cobuz – Xerox România

A prezentat modul în care tehnologiile moderne de printare și management al informațiilor pot contribui la eficiență, siguranță și sustenabilitate în mediul de lucru hibrid.

🔹Leszek Twardowski – Ivanti

În cadrul prezentării „Securing the Borderless Digital Landscape”, a demonstrat cum pot fi descoperite amenințările invizibile din dispozitivele neadministrate și cum pot fi protejate ecosistemele digitale într-o lume conectată, fără granițe.

Panelul „Secure & Smart Workplaces with AI”

Moderată de Nicolae Onțiu, sesiunea de tip panel a reunit lideri din tehnologie care au discutat despre echilibrul dintre inovație, securitate și eficiență în organizațiile moderne.

Au participat:

Robert Pufan – Microsoft România, care a prezentat modul în care AI și soluțiile Microsoft contribuie la un mediu de lucru inteligent, sigur și colaborativ.

care a prezentat modul în care AI și soluțiile Microsoft contribuie la un mediu de lucru inteligent, sigur și colaborativ. Călin Vlad – Bitdefender, care a vorbit despre protejarea infrastructurilor digitale și implementarea măsurilor proactive de securitate cibernetică în IMM-uri.

care a vorbit despre protejarea infrastructurilor digitale și implementarea măsurilor proactive de securitate cibernetică în IMM-uri. Bogdan Cobuz – Xerox România, care a completat discuția cu soluții pentru digitalizarea fluxurilor de documente și reducerea riscurilor prin control sporit al datelor.

care a completat discuția cu soluții pentru digitalizarea fluxurilor de documente și reducerea riscurilor prin control sporit al datelor. Leszek Twardowski – Ivanti, care a oferit exemple concrete despre gestionarea dispozitivelor și protecția identităților într-un ecosistem hibrid.

care a oferit exemple concrete despre gestionarea dispozitivelor și protecția identităților într-un ecosistem hibrid. Dan Koblicska – Capgemini România, care a adus o perspectivă strategică asupra redefinirii succesului într-o lume în care inovația este constantă, iar securitatea – o necesitate.

Panelul a oferit o perspectivă completă asupra modului în care companiile pot integra tehnologiile AI și IT pentru a crea spații de lucru sigure, flexibile și eficiente, adaptate viitorului muncii.

„Participarea la acest eveniment este o oportunitate excelentă de a sublinia cât de importantă este colaborarea dintre companii, instituții și specialiști pentru a construi un mediu digital sigur, în care tehnologia să poată fi folosită cu încredere.”, a subliniat Calin Vlad, Inside Territory Account Manager @ Bitdefender România.

🔹Jacques de Boer – Printmasters & XD Connects

Prezentarea „After the Hack & AI/RPA in Action” a încheiat sesiunea cu o abordare pragmatică asupra lecțiilor învățate după un atac cibernetic și asupra importanței unei protecții proactive. A fost subliniată necesitatea anticipării riscurilor și implementării de soluții avansate de securitate, iar automatizarea cu AI poate contribui semnificativ la creșterea rezilienței organizaționale.

Sesiunea II – Smart Solutions for Next-Gen Business

A doua parte a evenimentului a fost dedicată soluțiilor practice, studiilor de caz și aplicațiilor concrete de inteligență artificială și automatizare în mediul de business, de la soluții smart de office, la chatbot și agenți AI.

🔹Nicolae Onțiu – One-IT

Prin studiul de caz „Tech in Action”, a prezentat modul în care roboții și soluții cu agent AI sunt deja integrați în fluxuri operaționale la clienți One-IT, demonstrând impactul real al inovației.

🔹Mihaela Dărăban – Investmax

În prezentarea „Innovation Through People”, a subliniat cum parteneriatele umane, valorile comune și colaborarea pot transforma tehnologia într-un instrument de creștere sustenabilă.

🔹Adrian Buduru & Dragoș Sav – specialisti Logitech @ ASBIS România

În cadrul „Logitech Team & Personal Workspace Solution Overview 2025”, cei doi experți au arătat cum echipamentele Logitech redefiniesc productivitatea și colaborarea, prin soluții ergonomice, inteligente și centrate pe om.

”Cea mai de preț avuție a fiecăruia dintre noi este timpul nostru. Nimeni nu ar trebui să ne ia această avuție. Cu Logitech poți câștiga timp pentru tine pe care să îl folosești așa cum vrei, Logitech Videocollaboration și soluțiile de Personal Workspace te fac mai eficient și mai vizibil în viața de zi cu zi și așa vei avea mai mult timp pentru tine.”, spune Adrian Buduru, Business Development Manager Logitech Video Collaboration @ASBIS România.

🔹 Ana Maria Șugaru – specialist Prestigio Solutions @ ASBIS România

A adus în atenție soluțiile de Digital Signage și ecrane interactive, evidențiind rolul tehnologiei vizuale în optimizarea comunicării și învățării.

“Într-un mediu în care provocările sunt tot mai complexe, învățăm și creștem cu adevărat atunci când alegem colaborarea în locul competiției, împărtășind idei, experiențe și resurse. Prestigio Solutions ne susține în această misiune, oferind tehnologia și soluțiile care transformă colaborarea în succes durabil și inovație pe termen lung.”, spune Ana Maria Șugaru, Key Account Manager Enterprise Solutions @ASBIS România.

🔹 Horia Constantinescu – Pure Storage

Prin prezentarea „Ransomware: trend sau realitate?”, a atras atenția asupra riscurilor reale din zona securității datelor și a prezentat soluții moderne de stocare și recuperare rapidă.

🔹 Cosmin Dărăban – invitatul special de la Gomag

A inspirat antreprenorii prin prezentarea „Revoluția AI în antreprenoriat: Cum să simplifici și să accelerezi creșterea”, demonstrând cum AI poate deveni un instrument strategic pentru eficiență și scalare.

Cosmin a menționat: „Totul se schimbă – rapid. Clienții devin tot mai exigenți, iar tehnologiile – de la AI la automatizări – transformă mediul de afaceri. La Innovation IT am descoperit cum pot fi integrate eficient soluțiile potrivite. Mulțumim, One-IT, pentru oportunitate!”

🔹 Robert Pufan – invitatul special de la Microsoft România

A încheiat sesiunea cu „Integrarea AI în flow-ul de lucru”, prezentând cum pot organizațiile să adopte AI în mod responsabil, echilibrând inovația cu protecția datelor.

Robert a evidențiat modul în care companiile pot transforma inteligența artificială într-un instrument strategic pentru eficiență și inovație. El a subliniat importanța unei platforme profesionale de AI, concepută pentru mediul enterprise — unde siguranța datelor, confidențialitatea și controlul sunt la fel de esențiale ca performanța.

Sesiunea sa a oferit o perspectivă clară asupra viitorului muncii inteligente, arătând cum poate fi integrat AI-ul în procesele zilnice fără a compromite securitatea, ci dimpotrivă, consolidând-o.

„Evenimentul Innovation IT de la Baia Mare, organizat alături de One-IT, a demonstrat încă o dată că inovația și colaborarea sunt cheia transformării digitale. Experiența a fost una completă, o organizare exemplară. Subiectele atinse au fost de un interes real pentru participanți: de la securitate, back-up, automatizare, AI. Am demonstrat prin exemple concrete soluții precum Copilot Chat, care oferă AI în siguranță, fără costuri suplimentare, sau cum Microsoft 365 Copilot permite integrare și control asupra surselor de date la nivel de organizație – practic putem controla intern sursa de adevăr a AI-ului. Suntem mândri să susținem comunitatea locală în adoptarea tehnologiilor moderne care accelerează progresul și creează oportunități reale pentru afaceri.” spune Robert Pufan, Sr. Partner Solution Architect & AI Business Solutions @ Microsoft România.

Pe lângă sesiunile de conținut, participanții au avut ocazia să interacționeze direct cu partenerii și să testeze produse și echipamente de ultimă generație la standurile expoziționale. Această zonă interactivă a permis participanților să discute direct cu specialiștii prezenți și să exploreze inovațiile aplicabile în afacerile lor.

Seara a culminat cu Tombola Innovation IT, unde au fost oferite premii IT în valoare de peste 7.000 €, inclusiv laptop business, sistem videoconferință, licență, tabletă, imprimante și gadget-uri performante.

Seara s-a încheiat cu cina festivă, un moment relaxant de socializare și networking, unde participanții au împărtășit idei, experiențe și noi oportunități de colaborare.

Succesul acestei ediții a fost posibil datorită implicării tuturor partenerilor, speakerilor și participanților. Le mulțumim, în mod special, partenerilor care au susținut evenimentul: Microsoft, Xerox, DELL, Logitech, Prestigio Solutions, Pure Storage, APCOM – distribuitor autorizat Apple, Ivanti, Bitdefender, ViewSonic și Royal.

Innovation IT 2025 a demonstrat că inovația nu este doar despre tehnologie, ci despre oameni și colaborare. Ediția aniversară a confirmat rolul evenimentului ca platformă regională de referință pentru transformarea digitală a mediului de business.

Innovation IT continuă să inspire!

