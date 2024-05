Nou record pe Everest: Un cunoscut alpinist a cucerit cel mai înalt munte din lume pentru a 30-a oară

Alpinistul nepalez Kami Rita Sherpa a ajuns miercuri, 22 mai, pentru a 30-a oară pe vârful Everest, depășindu-și propriul record de ascensiuni pe cel mai înalt munte din lume. Aceasta este a doua urcare a alpinistului pe Everest luna aceasta.

Rita a atins vârful de 8.849 de metri (29.032 de picioare) la 7:49 a.m., potrivit lui Khim Lal Gautam, un oficial guvernamental din tabăra de bază.

Prima sa ascensiune din sezonul de alpinism din acest an a fost pe 12 mai îndrumând clienții străini.

De asemenea, a urcat de două ori pe Muntele Everest anul trecut, stabilind recordul pentru cele mai multe urcări pe cel mai înalt munte din lume pe primul și extinzându-l la mai puțin de o săptămână mai târziu.

Cel mai apropiat concurent al său pentru cele mai multe urcări ale Muntelui Everest este colegul ghid Sherpa Pasang Dawa, care are 27 de ascensiuni reușite pe munte.

Ghid montan de peste 20 de ani, Rita a urcat pentru prima dată pe Everest, la 8.849 de metri altitudine, în 1994 și de atunci a făcut călătoria aproape în fiecare an. El este unul dintre mulți ghizi Sherpa ale căror experiență și abilități sunt vitale pentru siguranța și succesul în fiecare an al alpiniștilor străini care caută să stea pe vârful muntelui.

Tatăl său a fost printre primii ghizi Sherpa. Kami Rita Sherpa a declarat, în trecut, că el doar „muncea” și că nu urmărea să stabilească niciun record. Pe lângă urcarea pe Everest, Kami Rita a escaladat alte câteva vârfuri care sunt printre cele mai înalte din lume, inclusiv K2, Cho Oyu, Manaslu și Lhotse.

„Kami Rita a ajuns pe vârf în această dimineață. El a stabilit un nou record” cu 30 de ascensiuni pe Everest, a declarat pentru AFP Mingma Sherpa de la Seven Summit Treks.

JUST IN: Renowned Nepali mountaineer Kami Rita Sherpa has successfully scaled Mt #Everest (8848.86 m) for a record 30th time. CONGRATULATIONS! #Everest2024

Ads

Photo Courtesy: Seven Summit Treks. pic.twitter.com/8M8a5TVtZu