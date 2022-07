Mircea Lucescu, învins la scor de Frank Lampard! Moment superb pentru un fan englez VIDEO

Într-un meci al păcii disputat pe Goodison Park, Everton a întâlnit formația antrenată de Mircea Lucescu, Dinamo Kiev.

Il Luce a odihnit mai mulți titulari, fotbaliști care au învins-o pe Fenerbahce în această săptămînă, iar Dinamo Kiev a pierdut cu 3-0 pe terenul lui Everton. A fost ultimul meci de pregătire pentru echipa din Liverpool, care va începe sezonul din Premier League cu o partidă contra lui Chelsea. Dinamo Kiev se pregătește de confruntarea cu Sturm Graz din turul trei preliminar al Ligii Campionilor.

La finalul partidei dintre Everton și Dinamo Kiev, antrenorul "caramelelelor", Frank Lampard, a introdus pe teren UN SUPORTER, un fan care s-a implicat foarte mult în ajutorarea ucrainenilor.

Acesta a transformat o lovitură de pedeapsă și a sărbătorit alături de fani.

Last night was in aid of the people of Ukraine. 🇺🇦

At the end of the game, Paul Stratton, a 44-year-old Evertonian was surprised by @McInTweet's Big Show due to his brave efforts to help Ukrainians this year. 💙💛

The full story will be revealed when it airs on @BBCOne. pic.twitter.com/DLAVixuUwH