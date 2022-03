Marele Evgeni Plushenko, mesaj după invazia Ucrainei. "Stop fascismului. Rușii mei, nu vă fie rușine. Mergeți cu capul sus oriunde în lume. "

Unul dintre cei mai mari patinatori din lume, Evgeni Plushenko le-a transmis un mesaj de susținere rușilor în contextul invaziei lui Vladimir Putin în Ucraina.

Prin cuvintele postate pe rețele de socializare, el pare de acord cu deciziile președintelui Rusiei.

Evgeni Plushenko este unul dintre cei mai mari sportivi din Rusia.

El a câștigat două medalii de aur olimpice la patinaj artistic, fiind și campion mondial de trei ori.

"Sunt rus! Sunt mândru că sunt rus! M-am născut în măreața Rusie, în regiunea Khabarovsk. Am trăit mult timp în Volvograd, am făcut parte din clubul sportiv din Sankt Petersburg, iar acum trăiesc și muncesc la Moscova. Am adus acasă 4 medalii olimpice, la 4 ediții diferite.

Rușii mei, mergeți cu capul sus oriunde în lume. Nu trebuie să vă fie rușine, fiți mândri că faceți parte din această nație. Stop rasismului! Stop genocidului! Stop fascismului", a scris Evgeni Plushenko pe Instagram.

Războiul din Ucraina a ajuns în ziua a 11-a. Rușii asediază orașele importante, nereușind să cucerească niciunul până în acest moment.

Peste 1,5 milioane de oameni au fugit din calea războiului în țările vecine.

