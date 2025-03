Cine este Evgheni Ignatiev, ofițerul GRU declarat persona non grata pe teritoriul României. Apare în dosarul lui Călin Georgescu

Cine este Evgheni Ignatiev, ofițerul GRU declarat persona non grata pe teritoriul României FOTO Ambasada Rusiei

Ministerul Afacerilor Externe a declarat, miercuri, 5 martie, doi membri ai Ambasadei ruse la București drept persona non grata pe teritoriul României. MAE se referă la atașatul militar Victor Makovskiy și la adjunctul său, Evgheni Ignatiev (ofițer GRU), care este menționat și în dosarul lui Călin Georgescu.

Despre ofițerul GRU Evgheni Ignatiev nu se știu prea multe.

Legătura dintre Georgescu și Ignatiev

Marian Motocu este personajul care face legătura între Călin Georgescu și Evgheni Ignatiev ofițerul GRU. Motocu a fost trimis în judecată pentru propagandă legionară și mesaje antisemite și xenofobe pe rețelele de socializare.

El a fost menționat în mai multe interceptări telefonice, având discuții atât cu Georgescu, cât și cu Ambasada Rusă, unde îl căuta pe Ignatiev.

În convorbirea telefonică avută de Motocu cu Călin Georgescu, fostul candidat la președinția României i-a împărtășit „planul” și „strategia” pe care le cunoaște doar el.

„Dacă lucrurile merg bine, o să încep în ianuarie. Există un plan, există o strategie pe care numai eu o cunosc. Când va fi să fie, așa cum ți-am spus de acum un an, nu s-au legat lucrurile, din multe motive, atunci o să ai locul tău în această acțiune”.

După discuția avută cu Călin Georgescu, Motocu a sunat la Ambasada Rusiei și a cerut legătura cu colonelul Evgheni Ignatiev, adjunctul atașatului militar al Ambasadei Rusiei la București, scrie antena3.ro.

"Motocu: Ziua bună! Menya zovut Motocu Marian. Atâta știu în rusește. Vreau să vorbesc și eu cu domnul colonel Ignatiev Evenki.

Interlocutor de la ambasada Rusiei: I don’t understand you. (Nu vă înțeleg)

Motocu: I want to speak to Colonel Ignatiev Evengi... Evgeni... Evgeni (Evgheni)".

Din nefericire pentru Motocu, cel de la Ambasada Rusă l-a pus în așteptare, apoi i-a închis.

Un alt detaliu referitor la Evgheni Ignatiev a fost adus în discuție de deputatul independent Pavel Popescu, în cadrul unei intervenții la Digi24. Acesta a povestit că, în octombrie 2022, a participat la o manifestare unde a întâmpinat "atitudinea agresivă" a angajaților ambasadei ruse, care adunau informații la evenimente la care nu erau invitați.

„A disimulat o ataşare la acea coadă, într-o română aproape perfectă, a avut o conversaţie cu mine, În momentul in care noi, restul, ne-am prezentat invitaţiile, s-a strecurat pur şi simplu şi a intrat la acel eveniment”, a declarat Popescu.

El a precizat că i-a anunţat atunci pe unii dintre ambasadorii prezenți, dar şi pe organizatori, în legătură cu prezenţa lui Ignatiev, moment în care „domnul s-a sesizat şi a dispărut instant din peisaj”.

„Motivul pentru care a intrat acolo nu pot să vi-l spun, dar prezentarea lui a fost una extrem de directă, cel puţin către mine”, a mai spus Pavel Popescu.

Evgheni Ignatiev, împreună cu superiorul său, Victor Makovskiy, vor fi expulzați din România, a anunțat MAE.

"Ministerul Afacerilor Externe informează că autoritățile române au decis declararea persona non grata pe teritoriul României a atașatului militar, aero și naval al Federației Ruse la București, precum și a adjunctului acestuia, pentru desfășurarea de activități care contravin prevederilor Convenției de la Viena privind relațiile diplomatice din 1961.

Aceste elemente au fost comunicate părții ruse astăzi, 5 martie 2025, cu prilejul convocării la sediul MAE, din dispoziția ministrului Emil Hurezeanu, a însărcinatului cu afaceri a.i. al Ambasadei Federației Ruse la București", scrie în comunicatul transmis de MAE.

