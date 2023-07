Evgheni Pisarenko, comandantul Ahmat, o formațiune armată cecenă care a invadat Ucraina cot la cot cu Rusia, a fost ucis în timpul luptelor din Donbas.

Informația a fost furnizată luni, 3 iulie, de rbc.ru, un site rusesc aliniat intereselor Kremlinului, care l-a citat pe Apti Alaudinov, succesorul lui Pisarenko.

Pisarenko ar fi ajuns pe front ca voluntar la începutul invaziei din februarie 2022. Anterior, colonelul cecen a făcut parte din trupele Stavropol OMON timp de mai mulți ani.

Yevgeny Pisarenko, the commander of Akhmat, a Chechen armed formation that is fighting on the Russian side, has been killed in combat in Donbas.

Apta Alaudinov, Pisarenko's successor