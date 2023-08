Un clip de 40 de secunde dintr-un interviu mai vechi în care liderul mercenarilor ruşi Evgheni Prigojin declara că ar prefera să fie ucis decât să îşi mintă ţara şi menţiona un avion care se dezintegrează pe cer, a dezlănţuit duminică un val de teorii pe internet despre presupusa sa moarte, informează Reuters.

Autoritatea aviatică a Rusiei a declarat că şeful grupului Wagner se afla în avionul privat care s-a prăbuşit la nord-vest de Moscova miercuri, la exact două luni după ce a Evgheni Prigojin a condus o revoltă eşuată împotriva conducerii militare ruse.

Kremlinul a spus că insinuările occidentale conform cărora Prigojin a fost ucis din ordinul sale sunt o „minciună absolute”.

În clipul preluat dintr-un interviu cu bloggerul militar Semion Pegov, publicat iniţial pe 29 aprilie, Prigojin afirma că Rusia este în pragul dezastrului deoarece conducerea militară îi îndepărtează treptat pe cei care spun adevărul şi refuză să linguşească conducerea superioară.

Filmul circulă acum și pe platforma X (fosta Twitter):

Prigozhin on the Plane Falling Apart in Mid-air 🇷🇺

"We still have a golden fund, which is gradually being spent, because the golden fund is men with balls. They are not ready to lick the asses of their superiors - they are ready to be honest.

Today we've reached the boiling… pic.twitter.com/noKPpI9PLa