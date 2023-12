Pasagerii aflați la bordul aeronavei lui Evgheni Prigojin au fost dezmembrați – și într-un caz decapitați – de o explozie la bord înainte ca aceasta să se prăbușească.

Acest lucru sugerează că erau deja morți înainte ca avionul în picaj să lovească pământul și infirmă afirmațiile lui Vladimir Putin despre accident.

La două luni după prăbușirea, pe 23 august 2023, a avionului Embraer Legacy 600 al lui Prigojin, la nord-vest de Moscova, Putin a susținut că fragmentele de grenadă au fost găsite în corpurile victimei și a sugerat un posibil consum de droguri sau alcool de către pasageri.

2/ Two months after the 23 August 2023 crash of Prigozhin's Embraer Legacy 600 jet north-west of Moscow, Putin claimed that grenade fragments had been found in the victim's bodies and hinted at the passengers' possible use of drugs or alcohol.pic.twitter.com/RSOlcS54IK