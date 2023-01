Şeful mercenarilor Wagner, Evgheni Prigojin, filmat într-un subsol plin de cadavre ale luptătorilor săi: ”Contractele voastre s-au încheiat” VIDEO

Într-o înregistrare video sumbră publicată de Anul Nou, şeful grupului rus de mercenari Wagner, Evgheni Prigojin - un aliat cheie al lui Vladimir Putin - a fost filmat în timp ce vizita un subsol din apropierea frontului estic, plin de cadavrele luptătorilor săi.

Mulți dintre aceștia erau foşti deţinuţi, care au fost ucişi în timpul luptelor acerbe pentru oraşul Bahmut, un obiectiv-cheie din Doneţk, pe care Rusia încearcă să-l cucerească încă din vară, relatează „The Guardian”.

În morga improvizată, lui Prigojin i se arată cadavre pe targă şi în saci mortuari. O grămadă de cadavre în saci poate fi văzută stivuită până la nivelul umerilor în colţul uneia dintre încăperi, iar Prigojin poate fi auzit spunând: „Contractul lor s-a terminat, vor pleca acasă săptămâna viitoare. Aceştia se pregătesc să fie trimişi. Cu toţii lucrăm în noaptea de Anul Nou. Aici zac luptătorii Wagner care au murit pe front. Acum sunt puşi în sicrie de zinc şi se vor întoarce acasă”.

Iar în timp ce mai multe cadavre sunt încărcate într-un camion, Prigojin poate fi auzit făcând urări de Anul Nou. Prigojin îi strigă pe oamenii care îngrămădesc cadavrele şi le spune: "La mulţi ani, oameni buni!".

Grupul Wagner a jucat un rol-cheie în ofensiva rusă împotriva Bahmut. Soldaţii ucraineni intervievaţi de „The Guardian” au spus că luptătorii Wagner au fost adesea folosiţi ca trupe de şoc în atacurile frontale asupra poziţiilor lor, în timp ce ruşii mobilizaţi recent sunt desfăşuraţi în roluri mai defensive.

În timp ce surse ucrainene şi bloguri militare ruseşti sugerează de mult timp că Wagner a suferit pierderi grele în asaltul care durează de luni de zile, imaginile şi comentariul lui Prigojin par să confirme că aceasta este realitatea.

Într-un al doilea clip filmat în timpul vizitei sale pe frontul de est, Prigojin vorbeşte despre dificultăţile pe care le întâmpină forţele sale. "Toată lumea vrea să ştie când vom captura Artemovsk", explică el, folosind numele rusesc al oraşului Bahmut.

Trupele ruseşti au petrecut chiar săptămâni întregi încercând să captureze o singură casă în principalul oraş disputat din Donbas, Bahmut, susţine şeful grupului de mercenari ruşi Wagner.

More Prigozhin PR. The videos show him visiting the Wagner base in Molkino, a cemetery, Wagner chapel in Goryachy Klyuch, and wounded fighters. https://t.co/NayYR5U9FQhttps://t.co/KpI4VLS8BWhttps://t.co/sxxdUXYyt3https://t.co/SflxcbskBh pic.twitter.com/6Z8dNwZGr5