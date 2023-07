Fecioare și implanturi de penis: Evgheni Prigojin avea un harem de tinere abia trecute de 18 ani într-un hotel din Sankt Petersburg

O investigație a publicației rusești The Insider prezintă amănunte din viața intimă a lui Evgheni Prigojin, liderul grupării Wagner.

Articolul a fost publicat în urma descoperirilor făcute de poliție în palatul „bucătarului lui Putin” din Sankt Petersburg. A fost descoperită, printre altele, o cupolă a plăcerilor într-o secțiune a reședinței somptuoase, o trusă pentru deghizare, un dulap plin de peruci sau pistoale de aur.

Reporterii publicației au vorbit recent cu o femeie care și-a vândut virginitatea lui Prigojin cand avea 18 ani.

"Acum spune ca regreta decizia. Pentru a-i proteja identitatea, am convenit să ne referim la ea sub numele de „Masha”. Mărturia ei a fost confirmată de un reprezentant al unui sindicat al lucrătorilor sexuali din Rusia.

Șefului mercenarilor îi plac fetele și are o obsesie excentrică legată de schimbul de fluide corporale cu fecioarele. El crede că a face sex cu parteneri virgini „îi prelungește tinerețea”, potrivit confesiunilor pe care i le-a făcut Mashei.

Înainte de exilul în Belarus, Prigojin obișnuia să păstreze un harem rotativ de fete foarte tinere („puțin peste 18”) în camere închiriate la hotelul Solo Sokos din Sankt Petersburg. „A făcut sex fără prezervativ”, a declarat reprezentantul sindicatului lucrătorilor sexuali pentru The Insider, pentru că „a crezut că așa schimbă energie, fluide. Crede că ar primi o încărcătură de vitalitate”.

Prigojin are, de asemenea, sfere metalice implantate în prepuțul organului său „foarte mic”, potrivit Mashei, dispozitive despre care aparent crede că îi sporesc propria performanță sexuală și plăcerea pentru partenerii săi. În realitate, spune tânăra a cărei mărturie a fost obținută de reporteri, femeile au dureri în timpul actului sexual din cauza respectivelor bile metalice.

„S-a întâmplat în toamna lui 2019”, a spus Masha pentru The Insider. „Aveam 18 ani, locuiam în Sankt Petersburg, eram profund deprimată și a trebuit să merg la spital. La vremea aceea, am întâlnit o altă fată, de vârsta mea, care fusese dată afară din casă și avea neapărat nevoie de bani. M-a întrebat dacă aș vrea să-mi vând virginitatea cu 40.000 de ruble (623 de dolari). Ea ar primi un comision. Am spus ok, deși eu nu aveam atât de mult nevoie de bani”.

Masha a fost prezentată proxenetului lui Prigojin, o altă femeie de 30 de ani, cu părul lung și negru, la o cafenea de pe Nevsky Prospekt, bulevardul principal din Sankt Petersburg. „Ea a spus că trebuie să mergem la medic pentru a-mi verifica virginitatea. Am fost trimisă la o clinică chiar acolo, de cealaltă parte a Nevsky Prospekt. La recepție, a trebuit să spun o parolă: „sport pentru femei”, a spus Masha, pentru a indica că vreau să-mi fie inspectat himenul.

După ce a fost confirmată virginitatea, Masha a fost trimisă la hotelul Solo Sokos de pe insula Vasilyevsky, în partea de vest a orașului. „Se pare că au existat întotdeauna camere rezervate pentru el acolo în care se aflau fete și oameni care le supravegheau”, a spus Masha. Nu știa inițial cine este personajul care i-a cumpărat virginitatea.

„Au fost fete, nu fecioare, cărora le-a plătit 5.000 de ruble (78 de dolari) pentru sex. Ele au fost cele care mi-au spus că este vorba despre Prigojin”.

Masha a spus că știa deja numele liderului mercenar din investigațiile mass-media independente pe care le-a citit despre ferma de troli a lui Prigojin din Sankt Petersburg și despre activitățile armatei sale private în numele Rusiei.

„În total șoc, m-am dus în camera de hotel și l-am așteptat. A început să bată la ușa greșită și a crezut că nu o deschid. S-a enervat. Și-a dat seama de greșeala și a încercat camera potrivită”, relatează tânără care adaugă că s-a așezat nemișcată pe pat și a așteptat apoi.

„Totul a fost foarte rapid. Are un penis foarte mic, în care erau înfipte sub piele un fel de bile. A lăsat apoi banii grămadă pe un scaun. Era de 100.000 de ruble. A trebuit să iau 40.000 pentru mine, 60.000 pentru proxenet”.

„Chiar și cu personalitatea mea tulbure, să-mi vând virginitatea lui Prigojin a fost puțin exagerat”, a spus ea. „Oricum, m-am simțit foarte dezamăgită. Îmi amintesc că ziua aceea mă gândeam să nu întârzii la o programare la medic la spitalul de psihiatrie”.

Masha a fost una dintre nenumăratele femei pe care Prigojin le-a vizitat la Solo Sokos, unde subalternii săi se ocupau de "aprovizionare". Fecioarele, a aflat Masha, erau numite de Prigojin „șampon”, după sticlele de unică folosință din băile hotelului. „Le deschizi și apoi le arunci”", arată mărturia publicată pe site-ul The Insider.