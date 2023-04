Anunțul precipitat al lui Prigojin: ”Tehnic am capturat Bahmutul”. Dedicația făcută propagandistului mort la Sankt Petersburg VIDEO

Evgheni Prigojin, liderul grupuli de mercenari Wagner, a anunțat că a capturat oraşul Bahmut, și i-a dedicat succesul bloggerului Vladlen Tatarsky, ucis duminică într-o explozie la Sankt Petersburg.

“2 aprilie, ora 23.00. În spatele meu este clădirea primăriei. Drapelul acesta rus este pentru Vladen Tatarsky. ‘În memoria sa’, scrie pe drapel. Tehnic am capturat Bahmutul”, a spus Prigojin într-un mesaj video pe Telegram.

Oraş cu aproximativ 70.000 de locuitori înainte de război, Bahmut a fost teatrul unor lupte deosebit de violente de mai multe luni.

Vladlen Tatarsky, un cunoscut blogger rus susţinător al ofensivei militare din Ucraina şi care a relatat de pe linia frontului, a murit, duminică, într-o explozie la o cafenea din Sankt Petersburg.

