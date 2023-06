Prigojin confirmă retragerea armatei ruse la Zaporojie și Herson: „Se scaldă în propriul sânge”

Armata rusă se retrage în mai multe sectoare în sudul şi estul Ucrainei, anunţă vineri şeful grupării paramilitare ruse Wagner Evgheni Prigojin, care contrazice astfel anunţuri ale Kremlinului potrivit cărora contraofensiva ucraineană este un eşec.

”Armata (rusă) se retrage în zonele Zaporojie şi Herson (sud), iar forţele armate ucrainene avansează”, declară Prigojin într-un interviu video publicat de serviciul său de presă pe Telegram.

”Acelaşi lucru se întâmplă la Bahmut. Inamicul va penetra tot mai adânc în apărarea noastră”, subliniază omul de afaceri, referindu-se la un orăşel din extul Ucrainei pe care ruşii afirmă că l-au cucerit, dar unde ucrainenii spun că au înaintat pe flancuri în ultimele săptămâni.

”Nu există niciun control. Nu există niciun succes militar”, denunţă Evgheni Progojin.

Militarii ruşi ”se scaldă în propriul sânge”, declară el - un mod de a spune că suferă pierderi gtele.

Declaraţiile şefului Wagner, care nu pot fi verificate în mod independent le contrazic pe cele ale preşedintelui rus Vladimir Putin şi ale ministrului acestuia al Apărării Serghei Şoigu, potrivit cărora armata rusă ”respinge” toate asalturile ucrainene.

Pe de altă parte, Ucraina a anunţat tot vineri unele înaintări în sud, unde trupele au înregistrat un ”succes paţial”, potrivit unui purtător de cuvânt militar, Andrii Kovaliov.

În est, armata ucraineană ”continuă să oprească ofensiva trupelor ruse”, iar ”confruntări armate deosebit de dificile continuă”, a anunţat el.

”Forţele noastre ale apărării au oprit ofensiva inamicului în zona Kupiansk şi Lîman”, a anunţat, la rândul său, pe Telegram, adjuncta ministrului ucrainean al Apărării Ganna Maliar.

