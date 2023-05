Analiștii occidentali sesizează o ruptură fățișă între Putin și fostul său "bucătar" fidel, liderul grupării de mercenari Wagner Evgheni Prigojin.

Prigojin a publicat mai multe declarații filmate pe conturile de social media de la începutul lunii mai. Inițial, a anunțat că-și retrage mercenarii din zona Bahmut dacă nu primește sprijin militar și muniție.

Nu și-a respectat amenințarea care a vizat Kremlinul, dar a revenit pe 10 mai cu o altă declarație filmată în care l-a vizat în premieră cu expresii jignitoare pe Vladimir Putin.

Finanțatorul Grupului Wagner a găsit în sărbătoarea Zilei Victoriei drept o oportunitate de a-și bate joc de Putin și de a-i pune la îndoială judecata. Prigojin s-a referit în mesaj la figura unui „bunic fericit” care „crede că este bun” în timpul unei discuții live pe Telegram despre deficitul de muniții și perspectivele invaziei Rusiei în Ucraina.

Prigojin a întrebat apoi retoric ce ar trebui să facă Rusia și generațiile viitoare și cum poate câștiga Rusia dacă „bunicul” se dovedește a fi un „nemernic absolut” (n.r. - gaură de c...r, în original). Prigojin a mai remarcat că figuri nenumite (n.r. - s-a referit probabil la Putin și la lideri din Ministerul Apărării din Rusia) ar trebui să înceteze să se mai arate în Piața Roșie. Prigojin s-a referit cel mai probabil la Putin, care este adesea numit „bunicul” (sau mai precis „Bunkernyi ded” sau „bunicul din buncăr”). Prigojin a atacat anterior numind cu precizie oficiali și ofițeri ruși de grad înalt (n.r. - precum și pe liderul cecen Ramzan Kadîrov), dar nu a făcut acest lucru niciodată cu referire la Putin.

Liderul Wagner a încercat anterior să evalueze autoritatea lui Putin prin cascadorii retorice similare. Escaladarea atacurilor lui Prigojin asupra lui Putin ar putea – dacă Kremlinul nu răspunde criticilor – să erodeze și mai mult norma în sistemul lui Putin în care actorii individuali pot lupta pentru poziție și influență (și să intre sau să iasă din grațiile lui Putin), dar nu-l pot niciodată critica direct pe Putin", arată o analiză publicată de Institutul pentru Studiul Războiului (ISW).

La câteva ore după filmarea apărută în spațiul public, Prigojin a publicat pe contul de Telegram un sondaj de opinie făcut teoretic în Rusia, care a studiat șansele mai multor actori de prim-rang la funcția de președinte, la alegerile programate în 2024.

