Liderul mercenarilor Wagner refuză la recrutare deținuții violați anal în închisorile rusești. "Vom crea o „unitate de cocoși” separată"

Evgheni Prigojin, șeful grupului de mercenari Wagner, spune că în prezent nu recrutează deținuți violați anal, dar că dorește să creeze o „unitate de cocoși” separată pentru a se asigura că alți soldați-pușcăriași din formațiunea armată privată nu trebuie să servească cu astfel de „proscriși de neatins”.

Prigojin însuși este un fost pușcăriaș – a fost condamnat la 13 ani după gratii în 1981 pentru fraudă și jaf, inclusiv pentru atacarea violentă a femeilor singure pentru a le fura obiectele de valoare. Contactele sale din închisoare au fost de neprețuit pentru a avansa ierarhic în lumea post-sovietică dominată de gangsteri.

Astăzi, este considerat unul dintre cei mai influenți oameni de la Kremlin, iar armata sa privată îi asigură un avantaj tactic în luptele subterane pentru accederea la cea mai înaltă poziție în statul rus după dispariția lui Putin.

Într-un răspuns remis unei agenții de știri ruse, care l-a întrebat de ce anumiți condamnați din închisorile unde recrutează soldați nu sunt acceptați în gruparea de mercenari Wagner, Prigojin a spus:

„Toate societățile au anumite reguli după care trăiesc. De exemplu, în America se obișnuiește ca bărbații să facă sex anal.

În unele triburi africane, bărbații își țin mădularele în teci făcute din coji de fasole uscată, iar în Japonia se obișnuiește ca oamenii să se aplece în semn de respect. Fiecare cultură are propriile reguli.

Regulile închisorii, pe de altă parte, stabilesc că nimeni nu trebuie să dea mâna cu persoane cu statut social scăzut (în jargonul lagărului - „cocoș”, „ofensat”, „coborât”, „forțat”, „creste”), să primească orice articole de la ei pe care să le folosească sau doarmă cu ei în apropiere sau în același pat.

Cu alte cuvinte, toate faptele mai sus menționate sunt „murdare”, este rușinos să le faci. Restul deținuților socializează cu toții împreună și trăiesc într-o singură societate, în timp ce „cocoșii” sunt separați.

În timpul operațiunilor de luptă este extrem de dificil să separi aceste categorii de cetățeni și, de exemplu, să faci o „baterie de obuziere a băieților”, o „companie de țărani pentru recunoaștere” sau o „echipă de mitraliori cocoși”.

Viața în război are condiții speciale și devine neclar dacă nu cumva este prea josnic să înarmezi un „cocoș” cu o centură de gloanțe pentru mitralieră sau să bandajezi un rănit „coborât”. Pentru a evita aceste neplăceri, nu luăm „cocoși” în Wagner PMC.

Am recomandat formarea unei „unități de cocoși” separate, care, fără îndoială, va arăta un moral ridicat.

Pe scurt, nu există „cocoși” printre luptătorii PMC „Wagner” și nu dețin informații despre alte unități”, a declarat Prigojin agenției ruse de informații care i-a solicitat un punct de vedere.

Istoricul britanic Chris Owen, cel care a abordat subiectul pe Twitter, încearcă să pună declarațiile cinice ale lui Prigojin în contextul social al închisorilor rusești.

"Termenii pe care Prigojin îi menționează mai sus fac cu toții parte din argoul închisorii rusești, se referă la sistemul de caste strict și brutal aplicat în rândul deținuților ruși încă din timpul perioadei sovietice. „Cocoșii” ("петухами" în rusă, traduși în engleză cu termenul "cock") sunt chiar în partea de jos a scării sociale.

Cocoșii (петухами) sunt văzuți ca ultimele scursuri, la propriu. Sunt obligați să doarmă pe podea lângă toaleta turcească (deschisă, probabil murdară). Un cocoș poate fi violat în mod liber de către oricine. Ceilalți termeni folosiți de Prigojin sunt într-o oarecare măsură sinonimi.

