Evgheni Prigojin ar fi murit după ce avionul personal s-a prăbușit. Accidentul petrecut în Rusia a fost filmat de mai mulți martori VIDEO FOTO

Un avion în care s-ar fi aflat zece persoane, printre care și liderul Wagner Evgheni Prigojin, s-a prăbușit miercuri, 23 august, în regiunea Tver, la nord de Moscova.

Potrivit Aviației Civile, printre victime s-ar putea afla și liderilor mercenarilor Wagner, Evgheni Pirgojin, relatează TASS.

A military plane crashed in the Bologovsky district in the Tver region, Russian media reported.

According to preliminary data, 7 people were killed. pic.twitter.com/6mTwfX8PLD