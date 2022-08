"Vina" fostului primar din Ekaterinburg, reținut la ordinul Kremlinului: "O singură propoziție am spus. O voi rosti și acum" VIDEO

Autoritățile ruse l-au reținut în dimineața zilei de miercuri, 24 august, pe politicianul Evgheni Roizman, fost primar al orașului Ekaterinburg în intervalul 2013-2018 și un critic vocal al regimului Putin.

Roizman este acuzat de "discreditarea armatei ruse" și a fost "plimbat" prin fața jurnaliștilor înainte de a fi băgat în arest.

Întrebat despre acuzația concretă care-i este adusă, Roizman a răspuns: „În principiu, sunt reținut pentru o singură propoziție - "Rusia a invadat Ucraina". Am spus-o peste tot și o voi rosti și acum”, a răspuns fostul primar din Ekaterinburg.

Asked why he's facing charges of "discrediting the Russian armed forces", Roizman replies "basically for one phrase, 'the invasion of Ukraine'. I've said it everywhere and I'll say it now too" pic.twitter.com/8iuI9OJGWR