Autorităţile ruse l-au reţinut pe politicianul Evgheni Roizman, un critic al Kremlinului. Ce acuzații i se aduc VIDEO

Autorităţile ruse l-au reţinut pe politicianul Evgheni Roizman, cunoscut pentru criticile sale la adresa Kremlinului şi, mai recent, a campaniei militare din Ucraina, potrivit informaţiilor din presa rusă, scrie The Guardian.

Roizman, fost primar al oraşului Ekaterinburg, este anchetat pentru "discreditarea armatei ruse", a informat agenţia de stat rusă Tass, citând serviciile de securitate din Ekaterinburg.

„A fost iniţiat un dosar penal în temeiul articolului 280.3 din Codul Penal al Federaţiei Ruse… Acţiuni de investigaţie sunt în curs”, a declarat o sursă pentru RIA Novosti.

Roizman a fost unul dintre puţinii critici ai Kremlinului care a câştigat postul de primar în urma unei serii de ample demonstraţii de opoziţie, în timp ce preşedintele rus, Vladimir Putin, a făcut campanie pentru o funcţie în 2012.

Autorităţile ruse au trimis în judecată o serie de activişti pentru că au numit conflictul cu Ucraina un război sau au criticat acţiunile Rusiei.

#RUSSIA: Former mayor of Yekaterinburg Yevgeny Roizman has been arrested. His "crime": making statements against the Russian invasion of #Ukraine️.

𝗪𝗵𝗲𝗻 𝘁𝗵𝗲 𝗠𝗮𝗳𝗶𝗮 𝙞𝙨 𝘁𝗵𝗲 𝗚𝗼𝘃𝗲𝗿𝗻𝗺𝗲𝗻𝘁... pic.twitter.com/OiQjoZFnyR