Evghenia Guțul, guvernatoarea Găgăuziei, rămâne în închisoare. A primit șapte ani de pușcărie pentru finanțarea ilegală a unui partid cu bani din Rusia

Evghenia Guțul, bașcana (guvernatoarea) Găgăuziei, rămâne în închisoare, după ce Justiția din Republica Moldova a respins contestația avocaților și cererea lor de a fi pusă în libertate.

Judecătorii de la Curtea de Apel Centru au luat această decizie la data de 8 octombrie 2025, informează site-ul TV8.md.

La data de 5 august 2025, Evghenia Guțul fusese condamnată la 7 ani de închisoare în dosarul privind finanțarea ilegală a fostului partid Șor. În același dosar, Svetlana Popan, fosta secretară a oficiului central al formațiunii, a primit 6 ani de închisoare.

Evghenia Guțul și Svetlana Popan au asistat online la ședința de judecată din 8 octombrie, aceasta fiind prima lor apariție publică după ce au fost trimise în închisoare. Dosarul s-a judecat deocamdată doar pe fond, iar ambele acuzate pledează ca fiind nevinovate.

Pe lângă pedeapsa cu închisoarea, instanța a mai decis confiscarea a peste 40 milioane de lei moldovenești de la Evghenia Guțul și a circa 9,7 milioane de lei de la Svetlana Popan.

Cele două femei politician au fost găsite vinovate de "acceptarea cu bună știință a finanțării concurentului electoral și a partidului politic din partea unui grup criminal organizat”.

Ads

Evghenia Guțul a fost găsită vinovată de faptul că "în perioada 2019–2022, activând în calitate de secretară în cadrul Departamentului de Monitorizare, Planificare și Control al fostului Partid Politic Șor, ar fi fost activ implicată în activitatea de introducere sistematică a mijloacelor financiare necontabilizate în Republica Moldova, provenite din partea unui grup criminal organizat, preponderent din Federația Rusă, prin efectuarea curselor aeriene și terestre (tur-retur în 24 de ore), pe care ulterior le-ar fi integrat în activitatea partidului, în scopul susținerii activității acestuia pe arena politică din Republica Moldova".

De asemenea, Evghenia Guțul, "în calitate de complice, în perioada septembrie 2022 – noiembrie 2022, ar fi coordonat activitatea unor oficii teritoriale ale fostului Partid Politic Șor din raioanele Republicii Moldova, fiind responsabilă de verificarea, confirmarea listelor și remunerarea participanților la protestele organizate de Partidul Politic Șor în fața instituțiilor publice din mun. Chișinău (Parlament, Guvern, Președinție, Procuratura Generală etc.), acceptând astfel, cu bună știință, finanțarea partidului politic din partea unui grup criminal organizat, în sumă totală de 40 905 637 de lei”.

Evghenia Guțul a calificat sentința prin care a fost condamnată la închisoare drept o „răzbunare politică”.

Ads