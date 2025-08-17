Cum va arăta omul viitorului. Cinci părți anatomice care ar putea dispărea treptat

Schimbările stilului de viață modern ar putea avea consecințe semnificative asupra anatomiei umane, avertizează oamenii de știință. De la alimentație și tehnologie, la confortul locuinței și avansurile în medicină, tot mai multe trăsături considerate odinioară esențiale pentru supraviețuire ar putea deveni, treptat, inutile.

Cercetătorii susțin că anumite părți ale corpului uman se află deja într-un proces lent de regresie evolutivă, iar unele ar putea chiar să dispară complet în mileniile următoare. Iată cinci exemple.

Părul de pe corp

În trecut, părul corporal avea un rol crucial în menținerea căldurii și în protecția pielii. În prezent, însă, acesta este tot mai des înlăturat din motive estetice, în special în rândul femeilor.

Un studiu realizat în Marea Britanie arată că peste 90% dintre femei își îndepărtează în mod regulat părul de pe picioare și din zona axilară, iar o proporție semnificativă recurge și la epilarea părului pubian. Tendința reflectă normele sociale și standardele de frumusețe contemporane.

De asemenea, utilizarea hainelor moderne, a încălzirii centralizate și a altor forme de confort a redus considerabil nevoia fiziologică de izolație naturală. Ca urmare, părul corporal devine mai fin și mai rar — un proces pe care oamenii de știință consideră că ar putea continua până la dispariția aproape completă a acestuia.

Măselele de minte

Cunoscute și ca al treilea set de molari, măselele de minte erau utile strămoșilor noștri pentru mestecarea alimentelor crude, dure sau fibroase, precum rădăcinile, nucile sau carnea negătită.

Astăzi, dietele moderne bazate pe alimente moi, gătite și procesate au redus considerabil necesitatea acestor dinți suplimentari. În Regatul Unit, aproximativ 20% dintre adulți au avut cel puțin o măsea de minte extrasă. De asemenea, circa unul din cinci oameni nu dezvoltă toate cele patru măsele de minte, ceea ce sugerează o tendință evolutivă deja în curs.

Pe fondul scăderii dimensiunii maxilarului și a problemelor de spațiu, acești molari provoacă frecvent durere, inflamații sau aglomerări dentare, fiind adesea îndepărtați chirurgical. Pe termen lung, evoluția ar putea duce la dispariția completă a măselelor de minte.

Osul coccigian (coccisul)

Cunoscut și ca osul cozii, coccisul este o rămășiță evolutivă a cozii strămoșilor noștri primate. În trecut, ajuta la echilibru și mobilitate. În prezent, are un rol limitat, oferind sprijin unor mușchi pelvieni.

Modul de viață sedentar, utilizarea scaunelor și absența nevoii de a escalada sau de a menține echilibrul în mod activ au redus relevanța acestui os. În Marea Britanie, aproximativ 2% din populație suferă la un moment dat de dureri coccigiene, deseori în urma căzăturilor, șederii prelungite sau nașterii.

Chiar dacă fracturile de coccis sunt rare, ele reprezintă până la 5% dintre leziunile coloanei vertebrale. În timp, selecția naturală ar putea favoriza indivizii cu un coccis mai mic sau inexistent.

Apendicele

Apendicele este un mic organ situat la intersecția intestinului subțire cu cel gros. Strămoșii umani îl utilizau pentru digestia alimentelor bogate în celuloză, precum plantele crude.

Astăzi, cu o dietă preponderent gătită și procesată, apendicele și-a pierdut utilitatea principală. Unele studii sugerează că ar putea avea un rol minor în susținerea florei intestinale și în funcționarea sistemului imunitar.

Pe termen lung, organul ar putea deveni complet redundant, iar evoluția ar putea duce la dispariția sa totală.

Mușchii urechii

Mușchii auriculari, odinioară folosiți pentru orientarea urechilor către sursele sonore — asemenea comportamentului observat la câini sau pisici —, sunt în mare parte inactivi la oamenii moderni.

În trecut, capacitatea de a detecta rapid sunetele provenite din diferite direcții oferea un avantaj de supraviețuire. În prezent, tehnologia, sistemele de avertizare și confortul urban au eliminat această necesitate.

Doar aproximativ 10–20% din oameni mai pot mișca urechile în mod voluntar, fenomen mai frecvent întâlnit în rândul bărbaților. Pentru aceștia, mișcarea urechilor este o abilitate minoră, fără un beneficiu funcțional.

Specialiștii prevăd că, pe măsură ce capacitățile auditive active devin tot mai puțin necesare, acești mușchi ar putea să dispară complet din anatomia viitorului uman.

Evoluție prin confort

Pe măsură ce mediul în care trăim se schimbă, la fel se modifică și nevoile fizice ale organismului uman. Evoluția, spun cercetătorii, nu înseamnă neapărat adaptare la condiții dure, ci și eliminarea treptată a ceea ce nu mai este necesar.

Astfel, în următoarele milenii, corpul uman s-ar putea transforma subtil, reflectând nu doar moștenirea genetică a trecutului, ci și confortul prezentului.

