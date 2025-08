Comitetul Evreiesc American consideră "profund îngrijorător" demersul lui Nicușor Dan împotriva legii extremismului, cu sprijin de la parlamentari

Comitetul Evreiesc American (American Jewish Committee) consideră "profund îngrijorător" demersul președintelui României, Nicușor Dan, de a declara neconstituțională legea extremismului și, apoi, de a retrimite legea la Parlament.

Mai mult, semnalează American Jewish Committee, în acest demers președintele României ”a obținut sprijin de la parlamentari care au contribuit la normalizarea negării Holocaustului și a retoricii antisemite”, informează G4 Media la data de 25 iulie 2025.

”Îl îndemnăm pe Președintele Dan să-și schimbe decizia și să reconfirme angajamentul de decenii al României față de comemorarea Holocaustului și lupta împotriva antisemitismului”, solicită American Jewish Committee într-o postare pe rețeaua X.

Președintele Nicușor Dan declarase că a trimis la CCR legea inițiată de deputatul Silviu Vexler, președintele Federației Comunităților Evreiești din România (FCER), pe motiv că acest text legislativ încalcă directive europene.

In 2025, Romania’s Parliament enacted a landmark bill establishing clear measures to combat antisemitism, Holocaust denial, and the glorification of Holocaust-era war criminals. It set an example for EU member states more broadly, representing a strong, principled stand against…