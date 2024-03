Un evreu a fost înjunghiat în Elveția de un adolescent de 15 ani. Agresorul striga „sloganuri antisemite” FOTO

Autoritățile din Zurich au consolidat măsurile de securitate în faţa sediilor instituţiilor evreieşti, în urma unui presupus atac antisemit în care a fost înjunghiat un evreu ortodox, relatează AFP.

Poliţia din cel mai mare oraş elveţian a anunţat duminică, 3 martie, într-un comunicat, că un bărbat în vârstă de 50 de ani ani a fost ”rănit foarte grav” într-un atac care a avut loc sâmbătă noaptea târziu.

Un adolescent elveţian în vârstă de 15 ani, presupusul autor al atacului, a fost arestat la faţa locului.

Motivul atacului era neclar, însă poliţia cantonului Zurich şi Ministerul Public luau în calcul pista unei ”crime antisemite”.

Poliţia a anunţat că a consultat diverse instituţii evreieşti după atac şi că a decis să crească măsurile de securitate în zona acestora, ca ”măsură de precauţie”.

Fundaţia împotriva Rasismului şi Antisemitismului (GRA) a condamnat acest atac şi a dat asigurări că martori l-au auzit pe presupusul agresor strigând ”sloganuri antisemite care sugerează o crimă a urii”.

